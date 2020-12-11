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Из Москвы в Крым домчим на «Таврии» с эко-вагонами
По инф. Российской газеты   
11 Декабря 2020 г.
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Фирменные вагоны Минприроды в составе поезда «Таврия» начали курсировать между Москвой и Симферополем.

Из Москвы в Крым домчим на «Таврии» с эко-вагонами

«Основу дизайна вагонов составили изображения природных достопримечательностей, объектов экотуризма, редких представителей животного мира Крымского полуострова, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Соглашение о сотрудничестве между Минприроды России и транспортной компанией «Гранд Сервис Экспресс» было подписано 5 июня 2020 года.

Совместная работа ведомства и перевозчика направлена на повышение доступности объектов экологического туризма, повышение природоохранной сознательности населения, развитие и популяризацию путешествий по особо охраняемым природным территориям, расположенным преимущественно в Крыму и на пути следования поездов на полуостров».

Поезд «Таврия» сформирован из двухэтажных вагонов. По сообщениям перевозчика, в них внедрен раздельный сбор мусора, установлены ресурсосберегающие датчики подачи воды и включения света, а в онлайн-библиотеке есть рубрика «Заповедная Россия», чтобы пассажиры могли познакомиться с заповедниками и нацпарками страны.

По пути следования поезд № 27/28 Москва-Симферополь делает остановки в Воронеже и Ростове, где расположены Воронежский и Ростовский заповедники.

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