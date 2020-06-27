Аварию на Чернобыльской АЭС вновб перенесли на экран, на этот раз — отечественный

В YouTube состоялась премьера трейлера второй режиссерской работы Данилы Козловского – «Чернобыль». Фильм расскажет о ликвидаторах катастрофы на Чернобыльской АЭС. Главного героя, пожарного Алексея, сыграет сам Козловский.
«Чернобыль» — первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню.
Главный герой — пожарный Алексей, на первый взгляд, не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее.
Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.
Как и в предыдущем фильме «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей. Также в фильме снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич.
Чернобыль всегда будоражил воображение, и не раз становился темой для фильмов, книг и даже компьютерных игр. С момента взрыва на четвертом энергоблоке в 1986 году прошло 34 года... За неимением достоверной информации, народное воображение буквально мистифицировало это место, придумывая невероятные истории.
В прокат в этом году также запланирован выход белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Предполагалось, что картина выйдет в прокат в апреле, позже премьера перенеслась. Показ фильма в России планируется 9 июля.
Ровно год назад в прокат вышел американский мини-сериал HBO "Чернобыль". Он рассказывал сколько не о самой трагедии на Чернобыльской АЭС, сколько о реакции властей на нее. Американцы считают, что этот фильм был ничем иным как искренней попыткой передать "бесчеловечность, преднамеренное невежество и ложь, которые определяли Советский Союз в 1980-х годах". И стоит отметить, что минувшим летом "Чернобыль" в Соединенных Штатах стал настоящим хитом. А что по этому поводу тогда сказали в России? Режиссер Федор Бондарчук выразил сожаление, что первыми о Чернобыле сняли фильм американцы, а не русские. Теперь вот пришел через русского фильма, и оценить его мы сможем уже совсем скоро.
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Аварию на Чернобыльской АЭС вновб перенесли на экран, на этот раз — отечественный
В YouTube состоялась премьера трейлера второй режиссерской работы Данилы Козловского – «Чернобыль». Фильм расскажет о ликвидаторах катастрофы на Чернобыльской АЭС. Главного героя, пожарного Алексея, сыграет сам Козловский.
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