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Актриса из фильма «Белое солнце пустыни» погибла под колесами электрички

По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2020 г.
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Электричка сбила женщину около станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги. Ею оказалась артистка Галина Дашевская.

В Подмосковье электричка сбила актрису из фильма «Белое солнце пустыни»

Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«По предварительным данным, сегодня, примерно 12 часов 06 минут, женщина 1941 года рождения при попытке перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал в районе остановочного пункта Жаворонки, была травмирована проходящим электропоездом сообщением „Голицыно — Дубна“. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

Организована доследственная проверка.

Оказалось, что погибшая — артистка Галина Дашевская.

«Театр им. Моссовета подтверждает эту скорбную весть. Галина Самуиловна скончалась 18 июня», — сообщили ТАСС в театре.

Информация о прощании и похоронах появится позднее.

Галина Дашевская родилась в 1941 году. Окончила в 1964 году студию при театре им. Моссовета под руководством Ю. А. Завадского и с тех пор играла в этом театре. Снималась в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь».

По инф. rosbalt.ru

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