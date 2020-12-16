А вы знаете, какой вред природе причиняет бумага? Колоссальный!

Все знают, что бумага делается из деревьев, но мало кто в курсе, сколько еще ущерба природе и людям причиняет производство бумажных продуктов. Подробно об этой проблеме рассказала экотренер и создатель проекта «Неваляшка-шеринг» Полина Кособокова.

«При производстве бумаги расходуется огромное количество воды, электроэнергии, используются агрессивные красители для отбеливания, такие как хлор, например. А те люди, которые живут возле заводов, очень часто болеют онкологией», — рассказала Кособокова.

По словам экоактивистки, можно во многих случаях отказаться от ненужной бумаги.

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«Сейчас есть возможность почти везде отказаться от чека, а вместо этого отправить квитанцию на электронную почту или номер телефона. Данная опция, например, доступна в петербургском метрополитене. Для этого вам требуется лишь потратить на 10 секунд больше своего времени при покупке проезда», — добавила она.

Что касается грамотной утилизации скопившейся бумаги, то ее можно сдать в пункты приема макулатуру или, например, отнести в специализированный контейнер во дворе дома. Их расположение и адреса можно найти на карте.

По инф. rosbalt.ru

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