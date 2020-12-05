Отказываться от чеков в магазинах не просто нужно, это необходимо!

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Магазинные чеки содержат в своем составе токсичное для человека вещество бисфенол А. Накапливаясь в организме, вещество может стать опасным для здоровья. Кроме того, бисфенол А делает бумагу непригодной для переработки.
Об этом сообщила экожурналист, стипендиат программы федерального канцлера Германии Марина Шалгинских.
«Исследования воздействия бисфенола А на человека проводились много лет. В результате бисфенол А был во всем ЕС объявлен „веществом, вызывающим большую озабоченность“, и опасным, как для здоровья человека, так и для окружающей среды. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии, оно классифицируется как токсичное и может нанести вред здоровью, оказывая влияние на работу головного мозга, эндокринной и репродуктивной систем», — объяснила Шалгинских.
«Еще одна альтернатива — переход на системы электронных квитанций, с помощью которых покупатели будут получать чеки в электронном виде. Такие системы уже широко распространены в скандинавских странах. Их развитие позволит сберечь ценные ресурсы, которые затрачиваются на производство чеков — древесину, воду и электроэнергию. А самое главное, распространение электронных чеков позволит уменьшить образование токсичных отходов», — отметила журналист, добавив, что некоторые российские сети магазинов уже ввели электронные чеки, и это не противоречит законодательству.
«Чтобы уменьшить контакт с термобумагой, соблюдайте простые меры предосторожности: не кладите чеки к продуктам питания и не храните их в сумке. Откажитесь от чеков там, где это возможно — просите переслать чек на электронную почту в магазинах, не распечатывайте чеки в банкоматах. Если в вашем любимом магазине пока нельзя отказаться от чека, напишите ритейлеру и предложите им сделать этот шаг», — подвела итог экожурналист.
Главная тенденция во всем мире сейчас - это сохранение природы по максимуму. Во всех развитых странах мира власти стараются по мере возможности принимать меры, которые снизят воздействие человека на окружающую среду. И вот наши заголовки об этом:
Магазинные чеки содержат в своем составе токсичное для человека вещество бисфенол А. Накапливаясь в организме, вещество может стать опасным для здоровья. Кроме того, бисфенол А делает бумагу непригодной для переработки.
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