Немцы переходят на экологичные чеки в магазинах. А у нас как?

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Германии все супермаркеты и иные торговые точки перешли на использование чековой ленты без содержания бисфенола.
Торговля переходит на так называемые «голубые» чеки, которые не содержат в себе вещество, вызывающее настороженность у экологов и здравоохранения. С января 2020 года в странах Евросоюза запретили использовать термобумагу, которая содержит более 0,02% бисфенола А.
Хоть исследования и показали, что в небольшом количестве бисфенол безвреден для организма, но человек постоянно сталкивается с ним, получая чеки о покупках. Накапливаясь, вещество может влиять на эндокринную систему и на работу головного мозга.
На небезопасных чеках все позиции пробиваются под воздействием температуры черным цветом. Эта бумага не может после идти на переработку. «Голубые» же чеки напротив признаны экологичными, не содержат химических красителей, фенола и пригодны в качестве вторсырья. К тому же, в отличие от обычных чеков позиции на этой бумаге не выцветают с течением времени.
На производство чеков уходят ценные экоресурсы: вода, древесина и электроэнергия. Сейчас в России несколько сетей ввели систему электронных чеков, но в Германии до сих пор не могут от этого отказаться.
Главная тенденция во всем мире сейчас - это сохранение природы по максимуму. Во всех развитых странах мира власти стараются по мере возможности принимать меры, которые снизят воздействие человека на окружающую среду. И вот наши заголовки об этом:
Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся «длительному COVID-19» — редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте–апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов.
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.
Пара, гулявшая недалеко от городка Ингерсайм в Эльзасе, заметила на одном из лугов блестящий предмет, видневшийся на поверхности почвы. Откопав его, туристы увидели небольшую алюминиевую капсулу, в которой находилась записка длиной около пяти сантиметров.
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения, пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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