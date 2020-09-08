А вы дадите внукам посмотреть мультик по сценарию Донцовой?

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
«Союзмультфильм» выпускает многосерийную анимационную ленту, созданную при участии писательницы Дарьи Донцовой.
Онлайн-премьера мультсериала «Тайны медовой долины» состоится 19 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.
«Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать», – сказала Слащева. Она уточнила, что мультфильм рассчитан на детей в возрасте от четырех до шести лет.
Слащева отметила, что попытки делать детективные истории были и раньше. В качестве примера она привела «Историю одного преступления» Федора Хитрука. По ее словам, новый сериал сочетает в себе детектив и комедию.
Сообщается, что всего будет показано 52 серии.
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Дмитрий Власкин, известный по ситкому «Физрук», исполнил роль знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Премьера многосерийной драмы «В созвездии Стрельца» состоялась на «Первом канале» (мы об этом, напомним, писали).
Привет всем любителям беттинга. Сегодня аналитики сайта подготовили обзор, просмотрев который, можно будет выбрать хорошего букмекера. Это особенно актуально для новичков, ведь учиться лучше на чужих ошибках. Да и для кошелька, а также нервных клеток так намного безопаснее.
Граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, предлагают отправлять в вытрезвители, причём сотрудники полиции получат возможность делать это без согласия самих нетрезвых граждан. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию.
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