А нельзя ли потише? Шумной рекламе на улицах объявили бой

Летом на всех центральных улицах городов не обойтись без навязчивой рекламы. То предлагают купить шубу "недорого", то ювелирные изделия "два по цене одного". И все это немало раздражает и отвлекает. И вот власти тоже задумались над этим вопросом: звуковой рекламе решили дать бой.

Законопроект Астраханского областного парламента депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Звуковая реклама отрицательно влияет не только на условия работы, но также и на досуг граждан. В результате её применения на улицах растёт социальная напряженность. Поскольку жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же запись непрерывно, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Поэтому авторы законопроекта предлагают запретить распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования. Запрет коснётся монтируемого на внешних стенах и крышах оборудования. А также громкоговорителей, размещённых на иных конструктивных элементах строений и сооружений либо вне их.

Таким образом, депутаты Астраханской областной думы рассчитывают избежать злоупотреблений со стороны распространителей и негативных последствий для граждан.

Отметим, что кабмин поддержал инициативу — но при условии доработки. В частности, авторы должны будут уточнить определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования.

Новый законопроект должен принести очень большую пользу. С точки зрения закона жители не знают, как защитить свои права в таких ситуациях, ведь звуковая реклама не только раздражает и отвлекает, но вдобавок еще и является очень шумной. Да и в этом случае вряд ли такую рекламу назовешь эффективной, когда она вызывает лишь отрицательные эмоции...

По инф. Парламентской газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...