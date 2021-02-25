Всего несколько минут в день — и глаза начнут лучше видеть

Улучшить зрение можно с помощью простой гимнастики, которая отнимает нескольких минут в день, считает врач-офтальмолог из Японии Руи Хирамацу.

Суть способа в том, чтобы выполнять упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Практиковать это нужно всего три минуты в день. Первые результаты специалист обещает уже через две недели. Более заметные улучшения наступают через 28 дней, передает Abc.es.

Специалист утверждает, что эти упражнения, направленные на восстановление остроты зрения с помощью стимуляции мозга, являются «единственным методом в мире, эффективность которого научно доказана».

Также врач порекомендовал включить в рацион шпинат, назвав его «ключевым продуктом для улучшения зрения». Употребление продукта является профилактикой катаракты и дегенерации желтого пятна, отметил специалист из Японии.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников рассказал, что чрезмерное перенапряжение зрительных нервов, связанное с использованием компьютера, а также с недосыпом, провоцирует образование темных кругов — или синяков — под глазами.

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