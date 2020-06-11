Врачи перечислили симптомы, которые могут указывать на опухоль

Медицинские эксперты назвали самые распространенные признаки онкологических заболеваний. Если вы заметили у себя похожие симптомы, не мешкайте, а обращайтесь к врачу. В случае своевременной диагностики рак излечим.

Хорошая профилактика заболеваний - периодические медосмотры

1. Боль, особенно не проходящая более месяца

Лейкемия может вызывать боль в костях; кости болят и непосредственно при злокачественных опухолях в них. По боли в яичках у мужчин также можно заподозрить рак. У женщин боль в животе, тяжесть в районе таза, «причуды» в работе кишечника укажут на возможный рак яичников или матки.

2. Длительные проблемы с кишечником или вздутие живота

Изменения в процессе дефекации, наблюдающиеся месяц и более, могут свидетельствовать о раке кишечника. Вздутие может быть признаком рака желудка или яичников.

3. Кровотечение

Кровавый стул «расскажет» об опухоли прямой кишки, а вот из-за крови в моче можно проверяться на наличие рака мочевого пузыря либо почек. Кровь между месячными, а также по наступлении менопаузы сигнализирует о возможном развитии злокачественной мутации в матке, в частности в эндометрии. Такое заболевание, как лейкоз, сопровождается кровотечением и постоянными гематомами (синяки). Кашляющим кровью, заметившим кровавую рвоту стоит спросить у врача, не случай ли это рака легких, желудка или пищевода.

4. Частые инфекции или лихорадка

Наблюдаются при вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), лимфоме либо лейкемии.

5. Повышенная утомляемость

Если слабость не проходит днями, сон длиной 8 часов и правильное питание не избавляют от усталости, стоит как вариант заподозрить «онкологию».

6. Хронический кашель, хрипы, боль в груди, одышка и свистящее дыхание

Вызываются раком легких. Кашель в сочетании с отдающей в руку болью в грудной клетке также признак лейкемии.

Кроме того, длительное хрипение в голосе, возможно, вызывается раком щитовидной железы, гортани, пищевода.

7. Трудности при глотании

Как и хрипение, это симптом рака горла или пищевода. При этих видах «онкологии» также ощущаются жжение или болевой синдром.

8. Постоянная изжога

Кроме кислотного рефлюкса, тут нужно исключить и рак пищевода.

9. Изменение формы или цвета ногтей

«Расползание» и загибание ногтя вниз указывает на хроническую гипоксию и может быть связано с раком легких. Темные пятна под ногтевой пластиной свидетельствуют о возможном раке кожи. Бледность ногтей позволит заподозрить рак печени.

10. Желтуха

Не обязательно связана с гепатитом или неонкологическими проблемами желчного пузыря. Возможно, так проявляет себя рак поджелудочной железы.

11. Резкое и необъяснимое похудение

Возможно при раке печени, а также поджелудочной либо молочной желез, толстой кишки или легких.

12. Припухлости, «шишки»

Лимфатические узлы увеличиваются как при инфекционных заболеваниях, так и при раке груди. Этот вид рака также диагностируется в связи с опуханием или воспалением молочных желез.

Опухоли на шее, животе, пахе и яичках тоже показывают, что там вероятен злокачественный процесс.

13. Изменение формы родинок или появление новых

В большинстве случаев образование новых родинок не сигнал о раке кожи. Однако если на них появились незаживающие язвы, родинки выросли, поменяли цвет, стали несимметричными, опасения, что это «та самая болезнь», могут подтвердиться.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. rosbalt.ru