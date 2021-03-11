Возможна ли имплантация зубов за один день?

Одна из возможностей вернуть красоту своей улыбки – имплантация зубов за 1 день. Раньше данная услуга была недоступна, подобная процедура проходила в несколько этапов. Ведь это не только косметический процесс, но и хирургическое вмешательство.

При длительном отсутствии коронки нарушается прикус, происходит деформация зубного ряда. Чтобы избежать неприятных последствий, была разработана экспресс имплантация.

Стоит учитывать тот факт, что данная процедура противопоказана людям с такими заболеваниями как гайморит, сахарный диабет, нарушенную свертываемость крови или инфекционные заболевания.

Варианты установки зубных имплантов

Алгоритм классической имплантации:

Осмотр ротовой полости. Подбор индивидуального способа лечения. Вживление импланта. Формирование десны под будущие коронки. Установка каркаса (абатмента). Изготовление новой коронки. Установка.

При хорошем раскладе новые зубы будут у пациента через полгода. Все дело в том, что имплант приживается в костной ткани достаточно долго. Пока формируется место для будущей коронки пациент испытывает дискомфорт, за счет того, что затрудняется прием пищи и портится внешний вид.

В век новых технологий и значительного прогресса в развитии стоматологических услуг была разработана одномоментальная имплантация.

Алгоритм действий одноэтапной имплантации зубов

Первоочередно пациент проходит первичную консультацию. Полное обследование покажет, реально ли совершить оперативное вмешательство.

Если все показатели в норме, врач приступит к моделированию будущих имплантов, при помощи компьютерной томографии. Таким образом, можно максимально точно определить необходимый вид импланта и составить подробный план действий. Данная методика может использоваться сразу после удаления коренного зуба, но только в том случае, если объем костной ткани позволит это сделать. Также должны отсутствовать острые воспалительные процессы.

Процесс установки происходит после обезболивания, для этого применяется местная анестезия, которая вводится в мягкие ткани. Далее штифт с резьбой вживляется в толщу кости, выполняя роль искусственного корня. Здесь очень важно выбрать правильный угол и место установки. Сверху надевается коронка, изготовленная из акрила.

Первые дни желательно обеспечить минимальную нагрузку на установленную коронку. В зависимости от особенностей пациента, постоянный протез можно будет установить через 6 месяцев или один год.

Полная замена полости рта

Современная стоматология позволяет произвести полную замену зубов за один день. Адентия одной или обеих челюстей осуществляется по методике all-on-4 или all-on-6.

Единоразово за одну операцию устанавливается либо 4, либо 6 имплантов. После чего на специальные винты присоединяется протез, который можно снимать. Это самый эффективный метод для восстановления зубного ряда.

Преимущества протезов:

После удаления зубов, можно вернуть красоту улыбки. Не нужно обтачивать рядом находящиеся зубы или удалять нерв. Можно предотвратить деформацию всей челюсти. Доступность и скорость проведения операции. Красивая улыбка.

Это оптимальный вариант для всех, у кого плохие зубы. После операции можно будет широко улыбаться, есть любимую пищу и вести полноценную жизнь.

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