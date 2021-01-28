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Виды стоматологических услуг: обзор, характеристики, ключевые особенности
|Агнесса ЛИ
|28 Января 2021 г.
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Современная стоматология – не просто «лечение зубов». Это комплексное медицинское обслуживание, охватывающее все проблемы, связанные с полостью рта. Каждый год появляются новые методики, технологии, инновационные подходы к обеспечению здоровья зубов у населения. Конечно, лучше всего придерживаться профилактических мер и предупреждать развитие болезней заранее, но если нужна помощь, вы всегда сможете обратиться к специалистам стоматологии в Люберцах, которые подберут правильное и безопасное лечение.
Перечень стоматологических услуг
Любое посещение клиники начинается с осмотра. Только квалифицированный врач может определить источник проблемы, сделать правильное заключение и назначить необходимые процедуры.
Лечение кариеса
Кариес – это самое распространенное стоматологическое заболевание. На первых этапах оно практически незаметно и не приносит пациенту дискомфорта, Но если запустить ситуацию, могут развиться пульпит, периодонтит, киста, пародонтоз, что приведет к потере одного или нескольких зубов.
Терапия в стоматологии включает несколько подходов:
Чтобы избежать серьезных последствий, рекомендуется минимум 2 раза в год посещать стоматолога и лечить кариес на первых стадиях.
Установка металлокерамических коронок
Услуга относится к ортопедической стоматологии. Установка коронок показана в том случае, если по каким-то причинам пломбы не уместны или не подходят.
Коронка представляет собой конструкцию из современных безопасных и гипоаллергенных материалов, которая подбирается по форме и цвету, близкому к оттенку зубов пациента. Изделие надежно фиксируется и полностью восстанавливает утраченные жевательные функции и эстетический вид.
Имплантация
Протезирование в стоматологии занимает отдельную нишу. Сегодня считается самым прогрессивным и эффективным способом восстановление зубного ряда. Пациенту под наркозом вживляют в костную ткань импланты, которые по внешним признакам и функционалу не отличаются от настоящих зубов.
Процедура требует длительной подготовки и обычно проходит в несколько этапов. Но затраты времени и денег стоят того, человек на всю жизнь получает красивую, здоровую улыбку.
Чистка полости рта
Еще один раздел стоматологии – пародонтология. Специалисты этого направления могут своевременно диагностировать и предотвратить одно из серьезных заболеваний полости рта – пародонтоз. Эта болезнь охватывает околозубные ткани. В результате размножения микроорганизмов, обитающих в зубном налете, возникает воспаление.
При отсутствии лечения ситуация может развиваться стремительно и приводить к появлению гингивита и пародонтита. Поэтому так важно 1 раз в полгода посещать врача для профессиональной чистки зубов. Специальной машиной убирается налет, а значит, и исчезает источник проблемы.
Отбеливание
Услуга включает не только отбеливание, но и удаление налета и камня. Это недорогой и действенный способ сохранить здоровье и красоту зубов, предотвратить развитие серьезных заболеваний полости рта.
Есть несколько методов очистки эмали:
Есть противопоказания: перед прохождением процедуры обязательно требуется полное обследование у стоматолога.
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