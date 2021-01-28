Виды стоматологических услуг: обзор, характеристики, ключевые особенности

Современная стоматология – не просто «лечение зубов». Это комплексное медицинское обслуживание, охватывающее все проблемы, связанные с полостью рта. Каждый год появляются новые методики, технологии, инновационные подходы к обеспечению здоровья зубов у населения. Конечно, лучше всего придерживаться профилактических мер и предупреждать развитие болезней заранее, но если нужна помощь, вы всегда сможете обратиться к специалистам стоматологии в Люберцах, которые подберут правильное и безопасное лечение.

Перечень стоматологических услуг

Любое посещение клиники начинается с осмотра. Только квалифицированный врач может определить источник проблемы, сделать правильное заключение и назначить необходимые процедуры.

Лечение кариеса

Кариес – это самое распространенное стоматологическое заболевание. На первых этапах оно практически незаметно и не приносит пациенту дискомфорта, Но если запустить ситуацию, могут развиться пульпит, периодонтит, киста, пародонтоз, что приведет к потере одного или нескольких зубов.

Терапия в стоматологии включает несколько подходов:

лечение кариеса и десен;

лечение и пломбирование каналов, зубов;

излечение пульпита;

реставрация.

Чтобы избежать серьезных последствий, рекомендуется минимум 2 раза в год посещать стоматолога и лечить кариес на первых стадиях.

Установка металлокерамических коронок

Услуга относится к ортопедической стоматологии. Установка коронок показана в том случае, если по каким-то причинам пломбы не уместны или не подходят.

Коронка представляет собой конструкцию из современных безопасных и гипоаллергенных материалов, которая подбирается по форме и цвету, близкому к оттенку зубов пациента. Изделие надежно фиксируется и полностью восстанавливает утраченные жевательные функции и эстетический вид.

Имплантация

Протезирование в стоматологии занимает отдельную нишу. Сегодня считается самым прогрессивным и эффективным способом восстановление зубного ряда. Пациенту под наркозом вживляют в костную ткань импланты, которые по внешним признакам и функционалу не отличаются от настоящих зубов.

Процедура требует длительной подготовки и обычно проходит в несколько этапов. Но затраты времени и денег стоят того, человек на всю жизнь получает красивую, здоровую улыбку.

Чистка полости рта

Еще один раздел стоматологии – пародонтология. Специалисты этого направления могут своевременно диагностировать и предотвратить одно из серьезных заболеваний полости рта – пародонтоз. Эта болезнь охватывает околозубные ткани. В результате размножения микроорганизмов, обитающих в зубном налете, возникает воспаление.

При отсутствии лечения ситуация может развиваться стремительно и приводить к появлению гингивита и пародонтита. Поэтому так важно 1 раз в полгода посещать врача для профессиональной чистки зубов. Специальной машиной убирается налет, а значит, и исчезает источник проблемы.

Отбеливание

Услуга включает не только отбеливание, но и удаление налета и камня. Это недорогой и действенный способ сохранить здоровье и красоту зубов, предотвратить развитие серьезных заболеваний полости рта.

Есть несколько методов очистки эмали:

лазером. Можно изменить тон – от 8 до 12. На поверхность наносится гель, который потом снимается лучом;

Zoom. Технология схожа с лазерной, но здесь используется не лазер, а особая лампа;

каппами. Выдаются пациенту с нанесенным на внутреннюю часть гелем;

профессиональная чистка специальным оборудованием.

Есть противопоказания: перед прохождением процедуры обязательно требуется полное обследование у стоматолога.

Расскажите об этом своим друзьям!