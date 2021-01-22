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В ушах звенит? Стоит провериться на гиповитаминоз
|По инф. argumenti.ru
|22 Января 2021 г.
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Американские ученые заявили, что звон в ушах может быть признаком нехватки некторых витаминов.
Американские ученые недавно провели исследование и пришли к выводу, что регулярный звон в ушах может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Речь идет о нехватке в организме витамина B12.
В12 — это водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он отвечает за работу нервной системы, принимает участие в выработке эритроцитов и ДНК, а также является необходимым для производства защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток данного витамина становится причиной ухудшения связи между нервами, что может привести к возникновению звона в ушах.
Отмечается, что дефицит B12 также может быть причиной покалывания и онемения в руках и ногах, слабости в мышцах и потери рефлексов.
Ученые заметили, что лекарства от звона в ушах пока не существует.
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