Узнаем больше о витаминах

Неоднократно приходится слышать о том, что в осенне-весенние периоды для укрепления иммунитета следует принимать витамины. Правда, зачастую не упоминается, какие из них полезны для каждого конкретного случая. Как избежать вреда? Какова дозировка? Кому они противопоказаны? Вопросов много. Ведь понятно, что при неправильном употреблении можно получить серьёзный побочный эффект. Алексей Гребенюк, Калининград

Редкий случай, когда автор задал серьёзный вопрос и дотошно пытается выяснить любую мелочь. Хотя когда дело касается здоровья, то мелочей не бывает. Действительно, врачи регулярно дают рекомендации включать в рацион разные микроэлементы для поддержания здоровья. Тем более что особой проблемы приобрести сейчас подходящие витамины нет — они широко представлены в аптеках, буквально на любые вкус и цвет: для зрения, для кожи и ногтей, для женского здоровья и т. д.

При этом многие преимущественно используют мультикомплексы, где собраны основные вещества и компоненты. Медики подчёркивают, что, например, осенью гораздо полезнее прицельно выбирать микроэлементы, которые позволят и чувствовать себя комфортно, и подготовиться к зиме.

И человек, обратившийся с вопросом, правильно понимает, что витамины должны быть разными для каждого конкретного случая или конкретной проблемы. Допустим, когда сохнет кожа, требуются одни вещества. Если есть проблемы со сном, то другие, при постоянных головных болях — третьи и т. д

Специалисты отмечают, что осенний авитаминоз — новое стандартное явление для людей во всём мире. Раньше типичным был только весенний авитаминоз, что выглядело естественным после холодной зимы при отсутствии тепла, нормальных свежих фруктов, овощей и малом количестве солнца. Теперь же организм многих людей испытывает недостаток витаминов и осенью, несмотря на то что летний период, богатый фруктами и овощами, только недавно остался позади. А некоторые фрукты и овощи и вовсе не исчезли, поскольку в ряде регионов продолжается бархатный сезон или бабье лето. Почему ситуация усугубляется, особенно в последнее десятилетие?

Дело в количестве стрессов и возросших объёмах информации и работы. И в связи с этим возникают разные симптомы. Один из главных — хроническая усталость, вследствие чего возникает рассеянность, человек не может «собраться» для работы. Также по этой же причине присутствует быстрая утомляемость и наблюдается снижение работоспособности. Идёт снижение иммунитета, а значит, появляется склонность к частым ОРВИ.

Все эти «прелести» — сигнал о том, что организму остро не хватает необходимых веществ для поддержания своего здоровья в данный период года. Значит, рацион питания подобран неверно, без учёта сезонных потребностей. Поэтому и необходимо, не дожидаясь более серьёзных последствий, брать ситуацию в свои руки и восполнять не поступающие с питанием витамины.

Итак, какие же из них и для чего полезны?

Для того чтобы поддержать нормальное состояние кожи, полезно употреблять витамин A (ретинол, каротин). Он также улучшает зрение и является мощным антиоксидантом. Если говорить о еде, то наибольшее содержание такого элемента находится в печени трески, в говяжьей печени, моркови.

А вот витамин С (аскорбиновая кислота) повышает устойчивость организма к инфекциям, усиливает дезинтоксикационную функцию печени. Наибольшее содержание его в облепихе, чёрной смородине, сладком красном перце.

Витамин D (холекальциферол) способствует сохранению и укреплению костно-мышечной ткани, корректирует симптомы ПМС у женщин. Наибольшее его количество содержится в таких пищевых продуктах, как печень трески, скумбрия, сёмга.

Замедляет процессы старения кожи, подавляет воспаление, ускоряет заживление ран витамин Е (токоферол). Наибольшее содержание его в подсолнечном масле, миндале, фундуке.

И наконец, витамин B6 (пиридоксин) необходим для нормальной работы нервной системы, улучшает эмоциональный фон, повышает стрессоустойчивость. Наибольшее содержание в фисташках, чесноке, грецких орехах.

Понятно, что всё это рекомендации специалистов, которые всегда нужно проверять, исходя из личных особенностей организма.

Все эти вышеперечисленные средства можно получать из пищи, но в осенний период предпочтение следует отдавать лекарственным формам витаминов, так как даже сбалансированный рацион не может гарантировать стойкого терапевтического эффекта.

Витамины принимают 1–2 раза в день во время еды. Очень важно пропить весь курс до конца, так как иначе ощутимой пользы для здоровья не будет. Длительность же профилактических курсов восполнения витаминного баланса составляет 1–2 месяца.

Но не следует забывать, что переизбыток витаминов может быть не только не полезен, но и вреден. Ведь их считают токсичными веществами, и чрезмерное их употребление может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Поэтому опять напоминаем о том, что всё нужно делать после консультации с врачом и строго придерживаться его рекомендаций.

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По инф. argumenti.ru



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