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«Утечки» можно устранить
По инф. 3vozrast.ru   
11 Декабря 2020 г.
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Вы заметили, сколько рекламы на телевидении посвящено использованию продуктов для контроля за мочевым пузырем и предотвращения недержания? И понимаете ли вы, что почти все эти ролики предназначены для женщин, хотя многие мужчины тоже страдают от так называемых "утечек" из мочевого пузыря?

«Утечки» можно устранить

Хотя я благодарна, что эти продукты существуют, реклама часто заставляет меня съеживаться. Как правило, они изображают подтекание мочевого пузыря (недержание) как нормальную и неизбежную часть старения любой женщины. Но, к счастью, это далеко от правды. Эти сложности не являются неизбежными спутниками возраста, с которыми нужно мириться.

Действительно, есть необратимые формы недержания. Тем не менее, многие виды проблем с контролем мочевого пузыря могут быть решены при правильном лечении.

Сегодня давайте рассмотрим три наиболее распространенных типа слабости мочевого пузыря и возможные способы лечения. Обратите внимание, что некоторые люди испытывают комбинацию этих ситуаций. Названия проблем условны.

Стресс - недержание

Утечка мочевого пузыря возникает, когда вы смеетесь, кашляете, чихаете, поднимаете что-то тяжелое или во время упражнений. Это происходит в результате ослабления мышц, которые поддерживают мочевой пузырь и другие органы малого таза.

Самая распространенная причина - это роды. Кроме того, это может быть результатом операций на брюшной полости, таких как гистерэктомия.

Ситуации, которые оказывают давление на мочевой пузырь, делают его еще хуже. Женщины часто испытывают стрессовое недержание мочи во время беременности из-за давления на мочевой пузырь со стороны ребенка.

Лечение:

Упражнения Кегеля используются для укрепления мышц тазового дна. Это может быть сложным для изучения, поэтому не бойтесь обратиться к врачу за советом.

Устройство, называемое пессарием, используется для поддержки органов малого таза.

Если другие методы лечения неэффективны, может потребоваться операция.

Изменения в образе жизни часто помогают уменьшить стрессовое недержание. Достижение и поддержание здорового веса очень важно, так как избыточный вес повышает давление на мочевой пузырь.

Другой подход заключается в предотвращении запоров. Неоднократное напряжение во время дефекации может ослабить мышцы, поддерживающие органы малого таза.

Хронический кашель, вызванный курением сигарет, может усугубить стрессовое недержание. Кроме того, курение увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.

Недержание от переполнения

Если у вас недержание мочи из-за переполнения, мочевой пузырь не полностью опорожняется. Это приводит к подтеканию мочи между походами в туалет.

Закупорка мочевого пузыря - камни, опухоли и т. д. , неврологические проблемы, ослабленные мышцы мочевого пузыря и некоторые лекарства могут вызвать недержание мочи.

Лечение:

Используйте технику двойного мочеиспускания, то есть используйте туалет, прогуляйтесь недалеко от туалета в течение нескольких минут, а затем попробуйте снова помочиться.

Операция, чтобы исправить основную проблему.

Прерывистая катетеризация (установка и удаление катетера несколько раз в день) по назначению врача.

«Срочное» недержание

При таком состоянии вы чувствуете внезапную и неотложную потребность в мочеиспускании и можете не успеть вовремя прийти в туалет. При недержании мочи мочевой пузырь невольно сжимается. Возможно, вы слышали, что это называется гиперактивным мочевым пузырем.

Частой причиной недержания мочи является инфекция мочевыводящих путей. Профилатика ИМП: правильный туалет половых органов, ношение хлопкового белья и питье большого количества жидкости.

Есть данные, что определенные продукты питания или химические вещества вызывают раздражение мочевого пузыря и могут усугубить недержание мочи. Кофеин является одним из наиболее распространенных виновников. Искусственные подсластители, кислая пища или острая пища также вызывают проблемы у некоторых людей.

Лекарства часто используются для лечения недержания мочи. Как и у любого лекарственного препарата, возможны побочные эффекты, поэтому убедитесь, что вы понимаете риски и преимущества.

Изменения в образе жизни также могут быть полезны. Это включает в себя такие вещи, как посещение туалета по определенному графику и борьба со стрессом.

Люди часто сокращают потребление жидкости, полагая, что это уменьшит недержание мочи. Однако это обычно имеет неприятные последствия. Слишком концентрированная моча раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря, вызывая еще более частое мочеиспускание.

Я хочу подчеркнуть, что проблему контроля мочевого пузыря нельзя игнорировать из-за смущения. Ваш врач не будет шокирован, когда вы расскажете ему об этом. Это очень распространенная проблема, поверьте.

Вы также можете запросить направление к специалисту. В зависимости от причины проблемы с мочевым пузырем, это может быть уролог, гериатр или гинеколог.

Еще один замечательный ресурс - физиотерапевт. На мой взгляд, это один из лучших источников помощи при контроле мочевого пузыря. К сожалению, большинство людей даже не знают об этом. Ищите физиотерапевта со специальными знаниями в управлении недержанием.

Наконец, важно помнить, что раннее вмешательство часто приводит к более легкому и более эффективному лечению. Поэтому не откладывайте поиск помощи в надежде, что проблема исчезнет сама собой.

По инф. 3vozrast.ru

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  • «Утечки» можно устранить
    Вы заметили, сколько рекламы на телевидении посвящено использованию продуктов для контроля за мочевым пузырем и предотвращения недержания? И понимаете ли вы, что почти все эти ролики предназначены для женщин, хотя многие мужчины тоже страдают от так называемых "утечек" из мочевого пузыря?
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