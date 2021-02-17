Уход за больным: в чем потребуется помощь профессионалов?

Возраст и тяжелые недуги иногда приводят к тому, что человек становится лежачим больным и нуждается в постоянной заботе. Если такое случилось, важно грамотно организовать уход за пожилым родственником. В таких случаях не стоит взваливать все на свои плечи, а доверить решение некоторых вопросов профессионалам.

Когда речь идет о неподвижном человеке, многое становится проблемой – даже те действия, которые раньше казались простыми.

Как перевезти лежачего больного?

Лежачего больного нужно доставить домой после выписки из больницы, перевезти в пансионат или свозить на обследование. Это чаще всего невозможно сделать своими силами, так как нужна оборудованная машина и опытный персонал, который сможет максимально безопасно и комфортно переместить пациента «от кровати до кровати». Например, в Санкт-Петербурге перевозку лежачих больных осуществляет специальная служба. Надо поискать такие же транспортные компании в своем городе и обратиться к ним.

Грамотный уход - это важно

Уход за лежачим человеком требует специальных навыков, знаний и опыта. А этому невозможно научиться сразу. До сих пор распространено мнение о том, что близкий и любящий человек будет ухаживать лучше, чем посторонний, для которого это просто обязанность. Безусловно, любовь и теплое отношение бесценны. Но в этих рассуждениях есть изъян: неправильные действия неопытного человека неизбежно приведут к ухудшению состояния больного, не говоря уже о моральных страданиях. Например, бич всех лежачих больных-пролежни. Их образование провоцируют в том числе и неумелые действия по уходу за больным: перемещения в кровати, подкладывание судна, смена белья, переодевание, обработка кожи.

Поэтому если даже принято решение ухаживать за близким человеком самостоятельно, не стоит полностью игнорировать профессиональных сиделок с медицинским образованием. Приглашать сиделку можно сначала для того, чтобы научиться выполнять какие-то манипуляции, а потом иногда, чтобы дать себе отдых.

Реабилитация

Не стоит забывать и о реабилитации. Здесь тоже необходима помощь специалистов, по крайне мере, на начальных этапах. Грамотная работа с больным позволит быстрее поставить его на ноги или хотя бы восстановить навыки самообслуживания. Если речь идет о последствиях инсульта или переломе шейки бедра, то обязательно нужны массаж и специальная гимнастика. Для восстановления речи и улучшения эмоционального состояния может потребоваться консультация логопеда и психолога.

Расскажите об этом своим друзьям!