Уход за больным: в чем потребуется помощь профессионалов?

Возраст и тяжелые недуги иногда приводят к тому, что человек становится лежачим больным и нуждается в постоянной заботе. Если такое случилось, важно грамотно организовать уход за пожилым родственником. В таких случаях не стоит взваливать все на свои плечи, а доверить решение некоторых вопросов профессионалам.
Когда речь идет о неподвижном человеке, многое становится проблемой – даже те действия, которые раньше казались простыми.
Как перевезти лежачего больного?
Лежачего больного нужно доставить домой после выписки из больницы, перевезти в пансионат или свозить на обследование. Это чаще всего невозможно сделать своими силами, так как нужна оборудованная машина и опытный персонал, который сможет максимально безопасно и комфортно переместить пациента «от кровати до кровати». Например, в Санкт-Петербурге перевозку лежачих больных осуществляет специальная служба. Надо поискать такие же транспортные компании в своем городе и обратиться к ним.
Грамотный уход - это важно
Уход за лежачим человеком требует специальных навыков, знаний и опыта. А этому невозможно научиться сразу. До сих пор распространено мнение о том, что близкий и любящий человек будет ухаживать лучше, чем посторонний, для которого это просто обязанность. Безусловно, любовь и теплое отношение бесценны. Но в этих рассуждениях есть изъян: неправильные действия неопытного человека неизбежно приведут к ухудшению состояния больного, не говоря уже о моральных страданиях. Например, бич всех лежачих больных-пролежни. Их образование провоцируют в том числе и неумелые действия по уходу за больным: перемещения в кровати, подкладывание судна, смена белья, переодевание, обработка кожи.
Поэтому если даже принято решение ухаживать за близким человеком самостоятельно, не стоит полностью игнорировать профессиональных сиделок с медицинским образованием. Приглашать сиделку можно сначала для того, чтобы научиться выполнять какие-то манипуляции, а потом иногда, чтобы дать себе отдых.
Реабилитация
Не стоит забывать и о реабилитации. Здесь тоже необходима помощь специалистов, по крайне мере, на начальных этапах. Грамотная работа с больным позволит быстрее поставить его на ноги или хотя бы восстановить навыки самообслуживания. Если речь идет о последствиях инсульта или переломе шейки бедра, то обязательно нужны массаж и специальная гимнастика. Для восстановления речи и улучшения эмоционального состояния может потребоваться консультация логопеда и психолога.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
-
Уход за больным: в чем потребуется помощь профессионалов?
Возраст и тяжелые недуги иногда приводят к тому, что человек становится лежачим больным и нуждается в постоянной заботе. Если такое случилось, важно грамотно организовать уход за пожилым родственником. В таких случаях не стоит взваливать все на свои плечи, а доверить решение некоторых вопросов профессионалам.
-
Дамы, вы прекрасны и без «кубиков»!
Стремление женщин к «кубикам» на животе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Таким мнением с агентством «Москва» поделился главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин.
-
Чем старше, тем легче: пожилые лучше переносят прививку от коронавируса. Почему?
Врач объяснил, почему пожилые пациенты легче переносят вакцинацию от коронавируса.
-
От насморка до шума в ушах — что и как лечит ЛОР-врач?
Все болезни уха, горла и носа находятся в ведении врача – оториноларинголога. А сокращенно – ЛОРа.
-
Препараты от астмы стали использовать в лечении коронавируса
Ингаляционные стероиды, используемые для купирования астмы, оказались достаточно эффективны для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье на сайте Оксфордского университета.
-
Советы эксперта: как и сколько хранить яйца
При хранении яиц в холодильнике их можно употреблять в пищу в течение трех месяцев с момента расфасовки.
-
Внезапная смерть — отчего это бывает?
Кардиолог объяснила, что вызывает внезапную смерть в любом возрасте.
-
Частые головные боли — повод пройти обследование
Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль.
-
Доктор Мясников: слабительные могут быть просто опасны
Слабительные препараты могут привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно при длительном применении.
-
«Доктор, я все время везде опаздываю!»
Врач-психотерапевт Файнзильберг назвал способ борьбы с постоянными опозданиями.
-
Горло болит и никак не проходит? Это вам к врачу надо
У моего супруга уже несколько месяцев болит горло. Иногда боль отступает. Но хриплость в голосе остаётся. А потом неприятные болевые ощущения возвращаются. Муж не идёт к врачу и считает, что само всё пройдёт. Однако все близкие настаивают, что надо идти к специалисту. Тем более что, насколько известно, такое состояние может привести к опасным последствиям. Какие есть заболевания горла? Может, узнав о них, близкий человек изменит своё решение. Елена Пискарёва, Нижний Новгород
-
Профессор Бубновский: не надо лечить здоровых!
Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. В одной из прошлых статей доктор уже рассказывал о ятрогении — болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.
-
«Тихий инсульт» — как это выглядит?
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.
-
Зимнее питание: меньше тортиков, больше капусты
Эксперт назвал лучший продукт для укрепления зимнего иммунитета.
-
Осанку улучшить никогда не поздно
Ортопед назвал упражнения для красивой осанки у взрослых.
-
Правда ли, что «моржам» болячки не страшны?
Бывалые «моржи» уверяют, что купание в холодной воде, температура которой далека от комфортной для тела, помогает им практически никогда не болеть вирусными инфекциями. Но совершить заплыв в ледяной воде могут только подготовленные люди. Но контрастный душ или обливания по утрам дома — под силу каждому. Так поможет ли закаливание сформировать сильный иммунитет, способный давать отпор любому агрессивному вирусу?
-
Диабетическая ретинопатия: причины и лечение
Сахарный диабет - заболевание, влияющее на работу разных систем организма. Поэтому людям с диагнозом «сахарный диабет» нужно внимательно следить за здоровьем, чтобы держать болезнь под контролем. Это позволит избежать осложнений диабета, например, диабетической ретинопатии.
-
Путь к здоровью: основные принципы правильного питания
Когда человек начинается задумываться о здоровом образе жизни, обычно он старается изменить и питание. И правильно делает. Можно заниматься спортом, соблюдать режим дня, своевременно посещать врачей, но если продолжать питаться чем попало, все это не даст нужного результата.
-
Лечение и упражнения: простые способы быстрее вернуть пропавший голос
Боль в горле в холодное время года возникает часто. И не только из-за простуды. Можно спровоцировать осиплость, а то и полную потерю голоса, если перенапрячь голосовой аппарат. Например, часто страдают болельщики, накричавшись во время матча. А сейчас, когда многие работают удаленно, общение в зум-формате тоже вынуждает форсировать голос, и горло страдает. Одним словом, сейчас самое время поберечься. Как именно, на семинаре рассказали пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа и тренер по публичным выступлениям, актер Федор Баландин.
-
Грыжа в позвоночнике: возможно ли лечение без операции?
Если вы ищете ответ на вопрос как лечить грыжу позвоночника, вероятно, вас интересует возможность терапии без операции. Наркоз, операционный стол, длительный восстановительный период – все это не радует и даже пугает. Однако не все так плохо. Например, клиника «Медицина 24/7» использует безоперационные методы лечения с хорошими результатами. У более 80% больных симптомы прошли или стали значительно слабее.