Стоит ли платить за соленую водичку? Даже если она называется каплями от насморка

Врач рассказала, как не переплачивать за средства от насморка.
Дорогостоящие средства для носа на практике оказываются обычным раствором соли. Подробнее об этом читателям «Росбалта» рассказала врач-оториноларинголог Катерина Золотарева.
По ее словам, нос категорически нельзя промывать обычной водой, поскольку в ней нет необходимой соли, что губит реснички слизистой.
«В своих назначениях я всегда пишу: туалет носа солевым раствором. Без указания торговой марки. Дело в том, что достаточно простого солевого раствора — NaCl 8-11 г/л. Физиологический раствор для нашего организма. Цена его 50 рублей за 400 мл. Этого достаточно для увлажнения слизистой, разжижения слизи во время заболевания или для его профилактики», — отметила врач.
Единственный недостаток — необходимость подобрать удобную емкость. Эксперт рекомендует аптечные варианты: душ, спрей или струю.
«Говоря о составе дорогостоящих баночек с морской водой, мы видим, что на этикетках флаконов в составе указано: на 100 мл — морская вода 30 мл, вода очищенная до 100 мл (70 мл), что соответствует тому самому NaCl 8-11 г/л, — уточнила Золотарева. — На этикетке пакетика для разведения раствора указано: соль морская 1,6 г, сода пищевая 0,2 г, экстракт солодки 0,1 г, экстракт шиповника 0,1 г. Для приготовления раствора на 240 мл».
Солевой раствор можно приготовить в домашних условиях, но, во-первых, необходимо соблюдать четкие пропорции граммов соли на объем теплой воды, чтобы не сжечь слизистую, а во-вторых, раствор из домашней соли не будет стерильным и есть риск занести дополнительную инфекцию.
Также эксперт упомянула средство, назначаемое при выраженном отеке слизистой.
«В таком случае рекомендуется использовать гипертонический солевой раствор. За счет высокой концентрации соли он способствует быстрому снятию отека. Его однозначно лучше покупать в аптеке в удобной форме. Пользоваться рекомендовано детям 3-5 дней, взрослым 5-7 дней, далее необходимо переходить на обычный солевой раствор, чтобы не пересушить слизистую», — подытожила Золотарева.
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