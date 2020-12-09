Состояние суставов можно улучшить, надо только постараться

Если кости и суставы уже нездоровы, и даже есть диагноз «артрит», можно и нужно прилагать усилия для улучшения их состояния.

1. Продолжайте двигаться, чтобы поддерживать или улучшать здоровье суставов.

Многие люди с артритом сопротивляются регулярной физической активности или физическим упражнениям, потому что они боятся, что это усилит боль или повредит их суставы. Тело должно двигаться; нашим суставам необходимо движение как лечение. Фактически, движение снижает тугоподвижность суставов, уменьшает боль, укрепляет мышцы, окружающие суставы, и помогает нам поддерживать здоровый вес. Эти преимущества реальны, так что продолжайте двигаться!

2. Защита и бережное отношение к себе.

Для всех, особенно людей с артритом, важно защитить свои суставы. Цель в том, чтобы уменьшить боль и нагрузку на суставы. Это может быть достигнуто несколькими способами:

Не игнорируйте болевые сигналы.

Избегайте действий, которые вызывают напряжение в суставах или усиливают боль.

Отрабатывайте правильные, физиологичные движения тела.

Соблюдайте баланс активности и отдыха; не переусердствуйте.

Используйте доступные вспомогательные устройства или средства передвижения. Например, для защиты суставов можно использовать ортезы.

3. Поддержание вашего идеального веса важно для здоровья суставов.

Лишний вес – гибель для суставов. Снижение веса может существенно улучшить положение, снизить нагрузку и снять боль. Что касается оптимального здоровья суставов, нам необходимо поддерживать идеальную массу тела. Согласно исследованию 2005 года, с каждым потерянным килограммом нагрузка на колени при ходьбе уменьшается в 3-4 раза.

4. Упражнения с низкой нагрузкой также полезны.

Желаемые преимущества регулярных физических нагрузок и упражнений могут быть достигнуты с помощью упражнений с низким воздействием - более мягких упражнений, которые минимизируют нагрузку на суставы во время высокоинтенсивных тренировок. Это может быть плавание, аквааэробика, ходьба, в том числе и скандинавская, специальные комплексы ЛФК, йога.

5. Укрепление мышц улучшает здоровье суставов.

Мышцы, которые поддерживают наши суставы, должны быть максимально сильными. Вы можете работать над поддержанием мышечной силы, выполняя укрепляющие упражнения. Для этого подойдут тренировки с отягощением, но они должны проводиться под контролем врача или опытного тренера. При правильной силовой нагрузке вы повысите стабильность своих суставов и улучшите в них кровообращение, уменьшив при этом боль.

6. Упражнения на увеличение подвижности обязательны.

Артрит связан с ограниченной амплитудой движений. Чтобы сохранить текущий диапазон движения или улучшить его, вы должны регулярно развивать подвижность суставов. Такие упражнения улучшают гибкость, снимают скованность и боль и помогают нам поддерживать суставы в рабочем состоянии.

7. Противовоспалительная диета может помочь.

Снижение воспаления является важной частью лечения. Противовоспалительная диета состоит из продуктов, которые снижают воспалительные реакции. Лучшим выбором в этом случае будет средиземноморская диета и ее аналоги. Меньше красного мяса, выпечки и сахара, больше овощей, злаков, клетчатки, растительных масел.

8. Витамин D и кальций очень важны.

Витамин D и кальций являются двумя питательными веществами, которые необходимы для здоровья костей и суставов. Низкий уровень кальция связан с уменьшением плотности костей и повышенным риском переломов. А кальций не усвоится без достаточного количества витамина D. Самый правильный путь – сдать анализ крови на содержание кальция и витамина D. Если выявлен дефицит, врач посоветует, что предпринять. Как известно, витамин D – единственный витамин, который может вырабатываться в организме. Это происходит под воздействием солнца. Также он содержится в пище. Но важно учитывать, что при наличии заболеваний пищеварительной системы эргокальциферол не может усваиваться полностью. Поэтому иногда необходимо принимать его дополнительно, особенно осенью и зимой.

9. Нужно бросить курить, чтобы улучшить здоровье костей и суставов.

Курение ускоряет все процессы старения, усиливает воспаление, нарушает кровообращение в капиллярах. А все это в итоге приводит к обострению заболеваний костно-суставной системы.

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