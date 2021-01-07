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Синдром сухого глаза: причины и лечение
|Григорий КОНЕВ, врач, argumenti.ru
|07 Января 2021 г.
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В течение нескольких дней у меня стали внезапно появляться неприятные ощущения в глазах. Создавалось впечатление, что в них будто насыпали песка. И знакомый врач сказал, что у меня начинает развиваться синдром сухого глаза. Но о таком заболевании раньше слышать не доводилось. Это официальное название? В чём причина данного недуга? И что надо делать?
Олег Хаиров, Волгоград
Это действительно официальный диагноз, именуемый синдромом сухого глаза (ССГ). Зачастую помимо появления так называемого песка ощущаются ещё и жжение, слезотечение, появляются светобоязнь, болевые ощущения в области глаз. Иногда все эти причины списывают на гаджеты, которые есть практически у каждого и в большом количестве, и называют компьютерным синдромом. Но дело далеко не только в них. Причинами ССГ бывают разные факторы — от слишком сухого воздуха в помещении до неправильно подобранных контактных линз.
Действительно, чаще всего это заболевание начинает активно проявляться в осенний период, когда после лета, отпусков, прогулок на свежем воздухе, путешествий многие люди снова «прилипли» к гаджетам, которые сейчас являются рабочим инструментом практически во всех сферах деятельности. А ещё начался отопительный сезон, поэтому опасность пересыхания поверхности глаз и возникновения нарушений возрастает.
Кстати, буквально до начала нынешнего века такого диагноза, как синдром сухого глаза, в России официально не существовало. А многие симптомы, в том числе и пресловутый «песок» в глазах, называли хроническим конъюнктивитом и лечили сначала борной кислотой, а потом сернокислым цинком.
Уже значительно позже медики стали вникать в проблему глубже и, выявив ряд особенностей, а также осознав её серьёзность, поняли, что нужны специальные подходы, специальная диагностика.
Кстати, как и автор вопроса, многие пациенты, особенно те, кто страдает таким недугом, тоже удивляются названию «синдром сухого глаза», поскольку одним из распространённых признаков заболевания является повышенная слезоточивость, и глаз, как раз наоборот, становится слишком влажным!
Но всё дело в том, что синдром сухого глаза — это не отсутствие слезы, а её изменение. Есть слёзная железа, которая включается в экстренных случаях, например при плаче или когда в глаз попадёт соринка. Но за качество слезы, которая постоянно обтекает и защищает роговицу, отвечают другие желёзки, которые находятся не за веком, а непосредственно на поверхности глаза.
Именно эти железы вырабатывают жирорастворимые вещества — липоиды, белки и ещё многие компоненты, которые создают настоящую качественную слезу. Она покрывает глазное яблоко, в частности передний отдел глаза, и не позволяет жидкости быстро испаряться. И роговица, на поверхности которой расположены свободные нервные окончания, подсыхает, обнажается, и ощущается тот самый дискомфорт в глазах.
Если качество, наполнение слезы другие, то, естественно, она не выполняет своих функций. Получается очень неприятная схема: испарение — обнажение — разрыв плёнки — сухая роговица. Вот и развивается синдром сухого глаза.
И этому как раз и способствуют гаджеты, вернее, длительное пребывание с ними, а также сухой воздух и другие факторы. Например, отопление осенью и зимой — это данность, без которой не обойтись. Но, если помещение регулярно не проветривать, а воздух не увлажнять, глазам становится плохо.
Если заболевание ССГ ещё не наступило, то не следует забывать о профилактике. Нужно стараться примерно раз в час отходить от монитора, делать перерывы в работе и выполнять гимнастику для глаз по 5–10 минут. Можно проделать глазами движения в следующих направлениях: вверх-вниз, влево-вправо, прямо-вверх — прямо-вниз, прямо-влево — прямо-вправо. Само собой, не следует забывать про увлажнители воздуха.
А вот если синдром сухого глаза уже проявился, без медикаментозных средств, увы, не обойтись. Чтобы восполнить качественный состав слезы, изменить его, создать новую защитную плёнку — для этого существуют слёзозаменители (искусственная замена нормальной собственной слезы для защиты роговицы).
Эти препараты адсорбируют и осаждают на себя влагу. Они не только покрывают роговицу, но ещё и притягивают дополнительное количество жидкости. Для защиты роговицы образуется достаточно крепкий слой. В основном слёзозаменители — это чистая гиалуроновая кислота. Одни — более вязкие растворы — лучше капать на ночь, другие — более лёгкие — днём. Но есть препараты, которые содержат в себе не только гиалуроновую кислоту, но ещё и дополнительные элементы, способствующие положительному воздействию на саму роговицу.
Поэтому при выборе слёзозаменителей стоит обратить внимание на их состав. Подбирается для каждого пациента индивидуально. Не следует слушать советы приятелей и тем более черпать их из Интернета. Определять, кому какой препарат нужен, должен только специалист.
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