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Симптомы коронавируса сразу не проходят
По инф. argumenti.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Врач Вознесенский объяснил, чем отличаются остаточные симптомы COVID-19 от нового заражения.

Симптомы коронавируса сразу не проходят

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, как не перепутать остаточные симптомы новой коронавирусной инфекции и новое заражение. По его словам, признаки болезни могут сохраняться у пациентов еще несколько недель.

«COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ — это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — пояснил он.

Вознесенский отметил, что у переболевшего коронавирусом не должно быть симптомов, но инфекция в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после болезни. Он уточнил, что у человека могут быть остаточные явления: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния и снижение вкусовых рецепторов.

По инф. argumenti.ru

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