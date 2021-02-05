Симптомы коронавируса сразу не проходят

Врач Вознесенский объяснил, чем отличаются остаточные симптомы COVID-19 от нового заражения.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, как не перепутать остаточные симптомы новой коронавирусной инфекции и новое заражение. По его словам, признаки болезни могут сохраняться у пациентов еще несколько недель.

«COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ — это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — пояснил он.

Вознесенский отметил, что у переболевшего коронавирусом не должно быть симптомов, но инфекция в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после болезни. Он уточнил, что у человека могут быть остаточные явления: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния и снижение вкусовых рецепторов.

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По инф. argumenti.ru



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