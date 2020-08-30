Саркома – что это такое, причины возникновения, методы лечения

Саркома – общий термин для новообразований злокачественного происхождения. Раковые клетки возникают из мягких и твердых соединительных тканей. С учетом этого есть разные виды заболеваний. Это липосаркома, фибросаркома в первом случае, остеосаркома, саркома Юинга – во втором случае. Есть виды сарком, которые быстро или медленно распространяют метастазы. Они также бывают разных степеней злокачественности.
Когда для пациента составляется план лечения, при этом учитывается множество факторов. Например, к какому типу относится заболевание, определяются размеры новообразования, стадия болезни и многое другое. Обязательно учитывается физическое состояние больного, его возраст, наличие острых или хронических недугов. Лечение саркомы проводится как в нашей стране, так и за рубежом.
Причины появления сарком
Есть разные факторы, которые формируют у человека предрасположенность к болезни. Они могут быть врожденными или приобретенными. Может наблюдаться сочетание сразу нескольких факторов, что в результате приводит к появлению злокачественных новообразований. Назовем причины, которые встречаются чаще всего:
- наследственность;
- злоупотребление алкоголем, наркотиками, нездоровый образ жизни;
- постоянное и продолжительное пребывания под солнцем;
- наличие сложных вирусных заболеваний – ВИЧ, герпес, гепатит;
- пребывание в зонах с повышенным фоном радиации;
- аутоиммунные процессы в организме, сбои в работе гормональной системы.
Методы лечения
Сегодня есть как стандартные методики лечения недуга, так и революционные. Некоторые методы только испытываются в различных исследовательских научных лабораториях, институтах, центрах борьбы с раком. Есть запатентованные методики, которые признаны научными светилами всего мира эффективными. В этой статье рассмотрим разные подходы к лечению этого вида рака. Стоит заметить, что подбор методики лечения отличается от вида саркомы, ее стадии и т.д. Приведем пример. Есть определенные типы данного заболевания, которые не лечатся стандартными методами (оперативное вмешательство, обычная лучевая терапия). К таким саркомам относятся, например, хордома и хондросаркома. Они затрагивают важнейшие отделы организма. Это стволовая часть или височные доли головного мозга и зрительные нервы. Вмешательство хирурга здесь может быть опасным, а в большинстве случае оно попросту невозможно. Стандартная лучевая терапия не может уничтожить клетки хордомы и хордосаркомы, поскольку те к ней нечувствительные. Тогда прибегают к такому методу, как протонная терапия. Данная методика уничтожает раковые клетки с большой эффективностью, не задевая при этом здоровые ткани организма.
Интересным и весьма действенным метода лечения сарком является методика, применяемая в Израиле. Медицинский центр Шиба предлагает инновационную терапию. Она называется антиангиогенез. Суть метода заключается в том, что предупреждается рост кровеносных сосудов, которые питают метастазы. Клиент клиники получает в домашних условиях уникальную комбинацию медицинских средств. Терапия абсолютно безопасная и высокоэффективная. Результаты проведенных исследований показывают такие цифры. Примерно у 46%больных, опробовавших терапевтическую методику, прекратился рост 31% метастазов. Также у 15% больных обнаружено существенное уменьшение размеров метастазов.
Методика лечения злокачественных образований в России – это обычно комбинация операбельного вмешательства и лучевой терапии. Последняя является вспомогательным средством после хирургического вмешательства. В нашей стране революционные методики лечения заболеваний пока не получили должного развития по причине отсутствия нужного финансирования проектов.
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Саркома – что это такое, причины возникновения, методы лечения
Саркома – общий термин для новообразований злокачественного происхождения. Раковые клетки возникают из мягких и твердых соединительных тканей. С учетом этого есть разные виды заболеваний. Это липосаркома, фибросаркома в первом случае, остеосаркома, саркома Юинга – во втором случае. Есть виды сарком, которые быстро или медленно распространяют метастазы. Они также бывают разных степеней злокачественности.
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