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Разъясняет врач: мифы и правда об анализах
Григорий КОНЕВ, врач, argumenti.ru   
13 Декабря 2020 г.
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Врач направил меня сдавать анализы. Их перечень известен всем. Но «замотался» по делам и, забыв о назначенном времени, позволил себе позавтракать. А всем известно, что кровь нужно сдавать натощак. Всё-таки пришёл в поликлинику, и там, расспросив меня, что я ел на завтрак, сказали, что ничего страшного, и кровь у меня взяли. Теперь мучаюсь и думаю: будут ли правильные результаты? Ведь от этого зависят и психологическое состояние, и дальнейшее лечение. Обоснованно ли моё волнение? Григорий Требухов, Москва

Разъясняет врач: мифы и правда об анализах

Наверное, нет человека, который хотя бы раз в жизни не сдавал анализы. Чаще всего их назначает врач. Другим они нужны ради получения справок и разрешений. Третья, пока самая малочисленная группа, та, которая делает их самостоятельно, по желанию. Хотя число последних увеличивается. При этом, независимо от градации, у пациентов сложились своеобразные стереотипы, можно сказать, мифы, которые далеко не всегда соответствуют действительности.

Один из этих мифов как раз состоит в том, о чём беспокоится автор вопроса: любые исследования проводятся строго натощак. На самом деле это требуется далеко не всегда. Просто для разных исследований — свои правила подготовки. Например, если кровь сдаётся на липидный профиль (холестерин) или глюкозу, гормоны или биохимические показатели, то в этом случае действительно анализ делается строго натощак. А вот общий клинический анализ вполне можно сдать и через 2–3 часа после еды (но не раньше). Правда, завтрак в этом случае не должен быть обильным, а еда — жирной. Но лёгкую небольшую трапезу себе можно позволить. Поэтому в поликлинике и расспрашивали, когда и что пациент употреблял в пищу. И судя по реакции медработников, автор вопроса как раз, скорее всего, сдавал именно подобный анализ.

Между прочим, если слишком долго не есть перед общим анализом крови, то результаты анализов тоже могут вас обмануть — ведь голодание свыше 12 часов иногда приводит к подъёму лейкоцитов. Поэтому даже если анализ сдаёшь натощак, то надо поесть за 8–12 часов до него. Однако есть большая группа анализов, перед которыми можно есть, как обычно (например, это анализы на инфекции, определение группы крови и резуса).

Очень важно понимать, что приём лекарств перед исследованием также зависит от того, что именно подлежит анализу. Например, не стоит сдавать кровь на печёночные ферменты после приёма антибиотиков. Само собой, употреблять алкоголь накануне исследования тоже, как минимум, крайне нежелательно.

Также важно упомянуть ещё о некоторых стереотипах, которые свойственны пациентам, сдающим анализы. Вернее о том, что они когда-то прочитали, услышали от знакомых или почерпнули из разного рода ненадёжных источников информации.

Так, большинство людей думают, что если анализы хорошие, то и со здоровьем проблем никаких нет. Однако ряд опасных стадий при любой болезни частенько протекает скрытно. И негативные изменения в анализах при тяжёлых болезнях нередко возникают на поздних стадиях.

Поэтому, даже если анализы оказались хорошими, целиком полагаться на них нельзя и успокаиваться не следует. Если всё-таки имеются жалобы, даже после анализов необходимо всё равно посетить специалиста. Также нужно делать и другие профилактические исследования (согласно принятым скринингам). Ведь ставить диагноз исключительно по анализам не возьмётся ни один, даже самый квалифицированный врач. Существует множество нюансов, и любые цифры и результаты необходимо соотносить с массой других обстоятельств. Анализы — это не основной, а вспомогательный метод обследования.

Из этого следует, что ни в коем случае нельзя самостоятельно лечиться по результатам анализов. Чаще всего самостоятельное лечение без врачебного контроля приведёт к тому, что человек будет либо бездействовать, либо, наоборот, начнёт действовать слишком интенсивно и в обоих случаях вполне может навредить своему здоровью. Анализы нужно делать только по рекомендации врача и узнавать результаты только у специалиста.

И, кстати, далеко не всегда анализы проводят только до начала лечения. Это ещё один миф. При многих заболеваниях, протекающих достаточно тяжело, например при всем известной и пугающей пневмонии, на проведение анализов банально нет времени. Лекарства назначаются эмпирически. Но вот после выздоровления сделать анализы не просто желательно, а необходимо. Это поможет удостовериться в том, что воспалительный процесс побеждён и инфекция не ушла в так называемый спящий режим. Часто нормализация температуры говорит лишь о том, что воспаление затаилось, то есть проходит бессимптомно. Сама же инфекция никуда не делась, затаилась, и в любой момент может «ударить» и перерасти из острой формы в хроническую. Поэтому после серьёзных заболеваний сдавать общий анализ крови нужно всегда. В таких случаях врача обычно интересует СОЭ, уровень лимфоцитов и лейкоцитов.

Ну и напоследок следует сообщить, что лучше всё же и взрослым, и даже детям сдавать именно венозную кровь, а не из пальца. Такой анализ будет более объективным. Крови из пальца может оказаться недостаточно для проведения исследования, сами анализаторы на неё реагируют хуже, к тому же капиллярная кровь при заборе меняет свои свойства (особенно если лаборант надавливает на палец). Но в любом случае всё и всегда определит специалист.

По инф. argumenti.ru

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  • Разъясняет врач: мифы и правда об анализах
    Врач направил меня сдавать анализы. Их перечень известен всем. Но «замотался» по делам и, забыв о назначенном времени, позволил себе позавтракать. А всем известно, что кровь нужно сдавать натощак. Всё-таки пришёл в поликлинику, и там, расспросив меня, что я ел на завтрак, сказали, что ничего страшного, и кровь у меня взяли. Теперь мучаюсь и думаю: будут ли правильные результаты? Ведь от этого зависят и психологическое состояние, и дальнейшее лечение. Обоснованно ли моё волнение? Григорий Требухов, Москва
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