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Пяточная шпора: профилактика и лечение неприятного недуга
Григорий КОНЕВ, врач, argumenti.ru   
07 Декабря 2020 г.
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В последние пару лет очень некомфортно чувствую себя с утра. В прямом смысле слова не могу нормально встать с кровати. Больно наступать на ногу. Потом постепенно расходишься, но к концу дня боль возвращается, но уже не резкая, а как бы ноющая. И иногда начинают колени побаливать. Врачи-специалисты, хирург и травматолог, сказали, что у меня пяточная шпора. Они порекомендовали для начала носить удобную, может быть, даже ортопедическую обувь. Это поможет? А как ещё справиться с данной проблемой? И неужели это действительно так серьёзно? Игорь Шуленин, Ставрополь

Пяточная шпора: профилактика и лечение неприятного недуга

Пяточная шпора — достаточно распространённая проблема в зрелом возрасте. Как правило, болезнь даёт о себе знать после 40 лет и проявляется болью при каждом шаге. Если оставить пяточную шпору без внимания, проблемы возникнут не только со стопами. Боль при ходьбе и нарушение походки приводят к появлению болей в коленных, тазобедренных суставах, в позвоночнике, болям в шейном отделе и головным болям. Так что всё достаточно серьёзно.

Дело в том, что пяточная шпора состоит из разросшейся ткани пяточной кости и отложений солей кальция. Всё это вместе образует твёрдый шип, основание которого располагается в области пяточного бугра. Этот костно-солевой нарост раздражает подошвенную фасцию — соединительную ткань, которая формирует дугу продольного свода стопы. В результате фасция воспаляется, и возникает сильная боль.

Бытует ошибочное мнение, что раз речь идёт об отложении солей, то в первую очередь необходимо пересмотреть свою диету. Однако появление шпор мало связано с питанием.

Основная причина разрастания кост­ной ткани — перегрузка пяточной кости и стопы. На фоне чрезмерной нагрузки возникают микротравмы подошвенной части стопы, организм пытается залатать их, откладывая кальцинаты, в результате чего формируется шпора.

Напомним ещё раз, что чаще всего пяточные шпоры появляются в зрелом возрасте, когда организм уже не в силах справляться с повышенными нагрузками. Лишний вес, неудобная обувь, плоскостопие — всё это лишь усугубляет ситуацию.

Кстати, женщины мучаются от пяточных шпор чаще мужчин. В основном это происходит по двум причинам. Первая. Появление шпоры часто связано с менопаузой и набором лишних килограммов на фоне гормональной перестройки. Вторая. Представительницы прекрасного пола предпочитают обувь на каблуке не только для выхода в свет, но и для повседневной носки. А когда девушка постоянно ходит на каблуках, физиологические изгибы стоп меняются, формируется плоскостопие, и нагрузка на свод стопы распределяется неправильно. К такому же эффекту приводит и обувь на совершенно плоской подошве, а также чрезмерно узкие туфли.

Поскольку при пяточной шпоре идёт воспаление подошвенной фасции, то главная задача врача — остановить воспалительный процесс. Для этого применяется множество методов, но, как правило, подход к лечению пяточной шпоры комплексный: это и ношение правильной обуви, способствующей разгрузке пятки и поддержке нормальных сводов стоп, и подбор индивидуальных стелек с силиконовой вставкой, и диета для избавления от лишнего веса, и лечебная физкультура. В тяжёлых случаях назначают уколы глюкокортикостероидов — сильных противовоспалительных препаратов.

Также для избавления от пяточных шпор применяют ударно-волновую терапию. Акустические волны способствуют размягчению шпоры, подошвенная фасция рубцуется и постепенно замещается новой, в результате чего воспаление сходит на нет и боль исчезает. Для достижения наилучшего эффекта ударно-волновую терапию сочетают с введением лекарств под кожу с помощью ультразвука. Процедуры ультразвуком выполняются в течение двух недель, а ударно-волновая терапия проводится раз в 5–7 дней. В общей сложности потребуется 6–8 сеансов физиотерапии. Помимо прочего назначается специальная гимнастика для растяжения подошвенной фасции.

Не очень часто, но бывает так, что все вышеперечисленные методы лечения не приводят к выздоровлению, и тогда прибегают к оперативному вмешательству. Обычно операцию назначают в случае, когда в течение года не наступает положительного эффекта от консервативного лечения. Также её рекомендуют, если шпора слишком велика и в случаях частичного повреждения и разрывов подошвенной фасции. Ведь при полном разрыве фасции стопа теряет продольный свод и вся ударная нагрузка при ходьбе приходится на голеностопный, коленный и тазобедренный суставы. А это очень быстро приводит к их разрушению. И тогда совсем не исключена инвалидность.

В настоящий момент существуют два вида операций по удалению пяточных шпор: открытая операция при массивных повреждениях подошвенной фасции и эндоскопическая операция через проколы. В ходе такой операции хирург делает отверстие в области пятки. Через него к месту прикрепления фасции к пяточной кости (туда, где расположена шпора) проводится специальная микрохирургическая техника, и с её помощью шпору удаляют. Как правило, уже на следующий день после такой операции пациент может наступать на ногу. А средний период реабилитации составляет от 1 до 3 месяцев в зависимости от сопутствующих заболеваний.

Следует признать, что многие пациенты, увы, не спешат к врачу и приходят лишь тогда, когда боль становится совсем уже невыносимой. Как это часто бывает, люди начинают применять разного рода народные средства. Отметим, что при лёгких случаях и начальных болях народные средства способны облегчить состояние при пяточной шпоре. Наиболее действенные из них — прикладывание капустного листа, компрессы с медицинской желчью и тёплые водно-солевые ванны. Но это лишь симптоматическое лечение, и такие процедуры только на время облегчают боль, но не способны навсегда устранить проблему. Поэтому, скорее всего, без помощи специалиста не обойтись.

Как при возникновении пяточной шпоры, так и в целях её профилактики рекомендуется снизить нагрузку на стопы, исключить поднятие тяжестей и регулярно выполнять лечебную гимнастику. Упражнения пропишет специалист. Также следует выбирать удобную обувь на гибкой, но не слишком тонкой подошве. Женщинам рекомендуется отказаться от обуви на высоком каблуке или хотя бы не носить её постоянно, а только на важные мероприятия. Оптимальная высота каблука для повседневной обуви — 3–5 см, ну и всё-таки надо следить за весом и правильно питаться. Не следует жить с болью и испытывать дискомфорт.

По инф. argumenti.ru

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  • Пяточная шпора: профилактика и лечение неприятного недуга
    В последние пару лет очень некомфортно чувствую себя с утра. В прямом смысле слова не могу нормально встать с кровати. Больно наступать на ногу. Потом постепенно расходишься, но к концу дня боль возвращается, но уже не резкая, а как бы ноющая. И иногда начинают колени побаливать. Врачи-специалисты, хирург и травматолог, сказали, что у меня пяточная шпора. Они порекомендовали для начала носить удобную, может быть, даже ортопедическую обувь. Это поможет? А как ещё справиться с данной проблемой? И неужели это действительно так серьёзно? Игорь Шуленин, Ставрополь
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