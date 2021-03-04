Простатит может протекать бессимптомно

Возникла у меня, скажем так, деликатная проблема. Женат уже шесть лет. Но у нас с супругой так и нет детей. При обследовании выяснилось, что у моей жены всё в порядке, а вот мне уролог сказал, что проблемы связаны с имеющимся простатитом. Однако никаких известных симптомов в виде, например, боли при мочеиспускании никогда не испытывал. Да и возраст у меня далеко не пожилой — всего лишь 31 год. Поэтому был в шоке от диагноза. Меня заверили, что всё излечимо и дальше всё нормализуется. Но откуда мог вообще взяться простатит, да ещё в таком возрасте? Обычно подобные проблемы возникают у людей более зрелых… Михаил Смотров, Тамбов

Сразу скажем: у многих людей сложился стереотип, что простатит — болезнь пожилых людей. Однако факты говорят об обратном: чаще всего от этого заболевания страдают молодые люди и мужчины средних лет. По разным оценкам, простатит встречается у 2, 2–9, 7% мужчин. Это сопоставимо с частотой развития ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Простатитом можно заболеть в любом возрасте, однако чаще всего страдают мужчины в возрасте 30–50 лет.

Данный недуг — это заболевание предстательной железы, при котором пациент жалуется на учащённое, затруднённое мочеиспускание, боли в области промежности, мошонки или пениса. Эти симптомы могут возникать после посещения туалета или во время эякуляции (семяизвержения). Но некоторые пациенты с простатитом могут даже не подозревать о своей болезни, поскольку никаких неприятных симптомов у них может и не быть. В этом случае заболевание обнаруживают случайно, когда пациент обращается к урологу по какому-то иному поводу. Пример автора вопроса — тому подтверждение. Бесплодие как раз и связано именно с проблемой простаты.

У некоторых людей симптомы простатита со временем исчезают сами по себе. Однако это не означает, что болезнь можно игнорировать и оставлять без лечения. Через некоторое время простатит может вернуться, обостриться или стать хроническим — в этой ситуации болезнь длится месяцами, а её симптомы возникают снова и снова.

Воспаление предстательной железы бывает бактериальным и абактериальным (то есть не связанным с воздействием бактерий).

При первом типе заболевание вызывают болезнетворные микробы, которые чаще всего поражают мочеполовые пути, например кишечная палочка или протей. Кроме того, к развитию бактериального простатита могут приводить инфекции, передаваемые половым путём, например, хламидии — возбудители хламидиоза, уреаплазмы — возбудители уреаплазмоза, трихомонады — возбудители трихомониаза и нейссерии — возбудители гонореи.

Бактериальный простатит бывает острым, когда болезнь начинается внезапно, с тяжёлыми симптомами вроде сильной боли и подъёма температуры, или хроническим — когда симптомы заболевания появляются или исчезают в течение трёх или более месяцев. Среди симптомов острого бактериального простатита могут быть следующие: плохое самочувствие, лихорадка, озноб, боль в промежности, при эякуляции, в области мошонки, в нижней части живота и иногда в мышцах. Кроме того, часто хочется в туалет, особенно ночью, при этом мочеиспускание болезненное, затруднённое или вообще невозможно. Моча может быть мутной или в ней появляется кровь. При хроническом бактериальном простатите симптомы схожи, но обычно протекают в более лёгкой форме.

Второй же тип — абактериальный простатит рассматривают как один из вариантов синдрома хронической тазовой боли. Причины, по которым возникает это состояние, разнообразны. Одна из них обусловлена стимуляцией тазовых нервов в результате проблем в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Тогда можно говорить о хронической тазовой боли без воспаления. Кроме того, считается, что стресс тоже может увеличить риск развития этого заболевания. Есть и другие факторы. Допустим, в прошлом пациент уже болел простатитом, у человека обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, была травма таза, человек недавно перенёс биопсию простаты или ему ставили мочевой катетер. Ну и наконец, у пациента слабый иммунитет, например, на фоне ВИЧ или СПИДа.

Самостоятельно отличить бактериальный простатит от небактериального сложно. Однако делать это самим и не нужно — точный диагноз должен поставить врач. Достаточно запомнить три признака простатита: боль в области таза, затруднённое или болезненное мочеиспускание и болезненная эякуляция. При появлении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Тактика лечения простатита зависит от причины развития болезни. Перед началом лечения врач назначит общий анализ и посев секрета простаты или мочи, полученной сразу после массажа простаты и содержащей секрет предстательной железы. В некоторых случаях — ещё и анализ крови на уровень простатоспецифического антигена (ПСА). Эти анализы позволяют обнаружить признаки воспалительного процесса. Кроме того, урологи нередко назначают анализы на инфекции, передаваемые половым путём, ведь их возбудители тоже могут вызывать простатит.

В некоторых случаях, чтобы провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, имеющими сходные с простатитом симптомы, урологи назначают дополнительные тесты. Например, компьютерную томограмму мочевыводящих путей, ультразвуковое исследование (УЗИ) простаты или цистоскопию. Бактериальный простатит лечат при помощи антибиотиков и препаратов, которые улучшают мочеиспускание. Продолжительность лечения обычно составляет от 2 до 4 недель.

Лечение простатита, не связанного с бактериальной инфекцией, обычно направлено на устранение неприятных симптомов болезни — то есть на уменьшение боли, дискомфорта и воспаления. А вообще, как утверждают урологи, существует три способа избежать простатита: регулярно заниматься сексом, использовать презерватив, избегать сильного переохлаждения.

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