Просроченные лекарства - яд или пустышка? Узнаем у врача

Можно ли принимать лекарства после окончания срока годности? Что происходит после того, как он заканчивается: препарат теряет эффективность или становится опасным? Или же ничего страшного не произойдёт и его можно спокойно использовать?

Любую просроченную продукцию, а не только фармацевтическую, использовать, как минимум, нежелательно. В данном случае многое зависит от самого препарата. Большинство лекарств к окончанию срока годности на 80% утрачивают своё лечебное дейст­вие, но остаются безопасными при приёме.

Исключение составляют сульфаниламиды — противомикробные препараты, которые после окончания срока годности распадаются с образованием токсичных веществ, поэтому их применять крайне нежелательно.

Важно помнить, что срок годности лекарств критично сокращает неправильное хранение. Главные враги любых лекарственных средств — высокая температура (выше +25°), влажность и свет (необязательно солнечный, хранить при ярком освещении также нежелательно). При ненадлежащих условиях хранения лекарства могут потерять своё лечебное действие (или стать токсичными) значительно раньше окончания срока годности.

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По инф. argumenti.ru



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