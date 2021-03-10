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Полезные устройства для лежачих больных
|Агнесса Ли
|10 Марта 2021 г.
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Наверное, одна из самых серьезных проблем для лежачего больного и тех, кто за ним ухаживает – это перемещение, даже на незначительные расстояния.
Как помочь больному двигаться?
Нужно менять положение человека в постели, проводить гигиенические процедуры, пересаживать больного из кровати в коляску и обратно. Это непростые действия, которые тяжело осуществить, особенно в одиночку. По правилам, для грамотного перемещения лежачего больного нужно не менее двух человек. Нельзя совершать резкие движения, тянуть больного за руки на себя. Поэтому в подобных случаях, стоит обратить внимание на технические приспособления, которые значительно облегчают жизнь людей с ограниченными возможностями, дают им шанс чувствовать себя самостоятельными. А это очень важно для психологического комфорта. Например, специальные кровати, подъемники, кресла-коляски разных конструкций, вертикализаторы можно приобрести магазине МедОб.
При выборе необходимого оборудования нужно учитывать диагноз человека, его возраст, рост, вес, физические возможности и прогноз на выздоровление. Например, вертикализатор будет очень полезен больному человеку не только как средство для поддержания вертикального положения тела, но и для тренировки мышц ног.
Транспорт для путешествий
Сейчас неспособность самостоятельно передвигаться уже не обрекает человека на затворническую жизнь. Многие люди с ограниченными возможностями путешествуют не только по России, но и по миру. Конечно, для этого тоже нужны некоторые приспособления, повышающие мобильность. Кроме инвалидной коляски существуют и другие средства передвижения: трехколесные велосипеды для детей и взрослых, скутеры с аккумулятором и корзиной для вещей, кресла-коляски с электроприводом, хэндбайки – велосипеды с ручным приводом, с помощью которых можно передвигаться даже по горам.
Для поездок по пляжу тоже существуют транспортные средства со специальными колесами, которые не вязнут в песке. К слову, некоторые отели за рубежом предлагают такие коляски своим постояльцам.
Если речь идет о ребенке с ограниченными возможностями, то его тоже можно взять в поездку. Для маленьких нужно специальное детское кресло, а для детей постарше существуют особо оборудованные коляски. Они абсолютно безопасны и надежны, а их конструкция такова, что позволяет передвигаться по любой дорожной поверхности. А значит родители могут взять с собой ребенка на лесную прогулку или в любое другое путешествие.
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