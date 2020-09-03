Подорожник в народной и традиционной медицине

Подорожник - многолетнее растение с розеткой прикорневых линейных листьев и продолговатым колосом цветков с ярко-­желтыми тычинками. Плоды – коробочки. Цветет с июня до осени. Широко распространено, растет по лугам, склонам, кустарникам, около дорог, по сорным местам.

Подорожник давно известен в народной медицине и применяется очень широко

Препараты из листьев подорожника обладают противовоспалительной, ранозаживляющей, противосклеротической, спазмолитической и отхаркивающей активностью. Эти препараты применяются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (при пониженной кислотности желудочного сока), при гастритах, острых и хронических колитах, атеросклерозе и как отхаркивающие средства (при бронхитах, пневмосклерозе, коклюше и др.). Используют водные отвары (2 ст. л. измельченных сухих листьев на стакан воды, по 1/2-1/3 стакана 3-4 раза в день за 15 мин до еды).

В медицине используется также препарат плантаглюцид, представляющий сухой экстракт из листьев подорожника и имеющий противоязвенное и спазмолитическое действие, регулирующий кислотность желудочного сока. Его рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с нормальной или пониженной кислотностью. Из подорожника получен и полифенольный препарат плантастин, обладающий антисклеротичеким действием.

Показано, что внутривенное введение 10 %-го отвара листьев вызывает сгущение крови (кровоостанавливающее действие), увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов и некоторых других форменных элементов крови. Настой листьев подорожника положительно влияет на функцию мужских половых желез, а их водно­спиртовые настойки обладают антимикробным действием.

Установлено, что при лечении и профилактике лучевых реакций у больных раком положительно действует стабилизованный аскорбиновой кислотой отвар листьев подорожника. При этом листья в течение 30-40 мин кипятят в воде, настаивают 30-40 мин, процеживают и в раствор добавляют витамин C (0,25 г на 10 г исходного сырья). При приеме этого препарата у больных улучшались показатели крови и состояние нервной системы.

Широко используется и сок подорожника, который действует как противовоспалительное, стимулирующее желудочную секрецию и улучшающее аппетит средство и назначается при острых и хронических колитах, гастритах, энтеритах, рвоте и токсикозе беременных, при хроническом холецистите, язвенной болезни, пониженной кислотности (по 1 ст. л. 3 раза в день за 15-20 мин до еды, курс лечения 3-4 недели). Сок из листьев – хорошее ранозаживляющее средство, а также обладает антитоксическим и противосудорожным свойствами. При изучении действия сока и других препаратов подорожника в терапии онкологических больных обнаружили, что эти препараты обладают противоопухолевым действием, усиливают эффект цитостатиков и тормозят развитие метастазов.

Листья всех видов подорожника употребляют издавна в народной медицине при разнообразных болезнях: туберкулезе, гепатите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при геморрое, головных болях, болях в желудке, как кровоостанавливающее, болеутоляющее и отхаркивающее средство. Наружно их используют при ушибах, порезах, нарывах, воспалительных процессах в коже и при укусах насекомых. Сок из свежих листьев подорожника в старину применяли при лечении рака горла и полости рта, в современной народной медицине – при раке легких и желудка. Иногда препаратами из листьев лечат сахарный диабет и диспепсию.

Семена подорожника, содержащие до 20 % жирного масла, до 40 % пектиновых веществ, стероидные сапонины, слизи, углеводы, белковые и дубильные вещества, употребляются в народной медицине в качестве противовоспалительного и слабительного средства при хронических запорах, воспалениях кишечника (колитах и др.), а также от бесплодия (по 10-15 г на ночь, предварительно облив их кипятком, или в виде настоя – 4-20 г семян на стакан воды по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

Отвар корня растения в Горном Алтае используют при воспалении мочевого пузыря. Из оболочек семян подорожника в Индии получен препарат, способствующий расширению шейки матки.

В китайской медицине экстракт из стеблей подорожника применяют при хронических бронхитах, болях в плевре, при туберкулезе легких, язвенной болезни желудка. Древняя таджикская медицина ценила подорожник как внутреннее средство лечения туберкулеза легких, астмы, эпилепсии; наружно, в виде полосканий, – для укрепления десен, от зубной боли, болезней полости рта и др.

Собирать листья подорожника можно в течение всего лета, обрывая вполне сформировавшиеся и неповрежденные. Листья промывают в воде, провяливают и затем быстро сушат, раскладывая тонким слоем в тени на воздухе или на чердаках. Хранят сухие листья в плотных упаковках в сухом затемненном месте до 3-х лет.

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Источник: gazetasadovod.ru

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