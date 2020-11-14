Почему тесты на COVID-19 иногда «врут»? Человеческий фактор...

Эксперты перечислили ошибки пациентов и медиков при тестировании на коронавирус.

Заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина рассказала, какие ошибки могут допускать медицинские работники и пациенты при сдаче анализов на выявление новой коронавирусной инфекции.

«Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат… Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см, процедура безболезненная, может вызвать чихание», - пояснила она.

Горякина отметила, что при взятии материала важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Также медсестра должна быть в чистых одноразовых перчатках, добавила она.

В лаборатории «Гемотест» пояснили, что при взятии пробы медики не касаются щек, языка, десен и губ, не собирают слюну. Собеседник уточнил, что в конце процедуры врач кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку.

Что касается подготовки пациентов, Горякина напомнила, что перед тестом на COVID-19 рекомендуется минимум за час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жевательную резинку, не курить, а также промывать нос или закапывать лекарства.

«Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа», - объяснила она.

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По инф. argumenti.ru

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