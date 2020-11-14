ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Это полезно знать гипертоникам
2020-10-22-07-32-16
Американская коллегия врачей (ACP) и Американская академия семейных врачей (AAFP) разработали клинические рекомендации лечения пациентов старше 60 лет с артериальной...
Что поможет при похмелье, а чего лучше не пробовать
2020-10-21-05-42-42
Похмельный синдром может сопровождаться сильной жаждой, головокружением, слабостью, нарушением сна, мигренью, тошнотой, болями в области сердца, отсутствием аппетита и расстройством...
У пожилых пациентов ковид может проявляться только одним симптомом
2020-10-28-11-59-17
Медики рассказали о главном признаке коронавируса у пожилых людей.
Оказывается, есть простой тест на долголетие
2020-10-15-06-17-21
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет.
Наша печень нам помогает, а мы ей чем можем улучшить жизнь?
2020-10-21-05-40-09
  Главная функция печени среди множества других — это выведение из организма токсических веществ и нейтрализация воздействия на него агрессивных внешних факторов. За сутки печень фильтрует в среднем около 2000 л...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Почему тесты на COVID-19 иногда «врут»? Человеческий фактор...
По инф. argumenti.ru   
14 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Эксперты перечислили ошибки пациентов и медиков при тестировании на коронавирус.

Почему тесты на COVID-19 иногда «врут»? Человеческий фактор...

Заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина рассказала, какие ошибки могут допускать медицинские работники и пациенты при сдаче анализов на выявление новой коронавирусной инфекции.

«Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат… Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см, процедура безболезненная, может вызвать чихание», - пояснила она.

Горякина отметила, что при взятии материала важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Также медсестра должна быть в чистых одноразовых перчатках, добавила она.

В лаборатории «Гемотест» пояснили, что при взятии пробы медики не касаются щек, языка, десен и губ, не собирают слюну. Собеседник уточнил, что в конце процедуры врач кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку.

Что касается подготовки пациентов, Горякина напомнила, что перед тестом на COVID-19 рекомендуется минимум за час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жевательную резинку, не курить, а также промывать нос или закапывать лекарства.

«Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа», - объяснила она.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 