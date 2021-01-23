Первая помощь при обморожении: что правильно, а что нет

В нынешнем году январь выдался по-настоящему зимним и холодным. И сразу начались разного рода проблемы: автомобиль не заводится, по улице передвигаться можно только короткими перебежками. И несколько раз руки отмораживал так, что боль сохранялась в течение дня. Растирал несколько раз руки снегом, поскольку с детства слышал об этом способе, однако только раздирал кожу, и боль становилась ещё сильнее. Что же надо делать, если получил обморожение?

Илья Шкурин, Екатеринбург

Признаки обморожения

Обычно под обморожением понимают повреждение тканей, которое появляется под воздействием низкой температуры. В числе основных симптомов называют бледность кожного покрова, потерю чувствительности кожи, болезненные ощущения. Чаще всего страдают от морозов открытые части тела — уши, нос, щёки. Также могут пострадать руки, если не надевать перчатки, или ноги, если, например, использовать тесную обувь.

ОБМОРОЖЕНИЕ — не такая редкая проблема для человека, и случиться она может с каждым. Поэтому очень важно знать и понимать, как правильно поступать в этом случае, поскольку, как показывает практика, многие люди подвержены вредным стереотипам и совершают ошибки, которые ведут к серьёзным осложнениям.

Чего нельзя делать при обморожении

Одна из самых распространённых ошибок как раз та, о которой рассказал автор вопроса, — растирать повреждённую область снегом, чтобы разогнать кровь. На самом же деле, как отмечают специалисты, так делать не нужно. Они основываются на том, что снег имеет кристаллическую форму, и при растирании действует на кожу как своеобразный абразив, повреждая её поверхностные слои. Кроме того, снег тоже холодный и сам способен вызывать гипотермию (охлаждение). Да и, положа руку на сердце, в крупных городах чистого снега практически не бывает.

Второй распространённый миф: мазать пострадавший участок чем-то жирным и питательным.

Дело в том, что, по мнению медиков, жир образует плёнку, которая закупоривает поры и нарушает естественную терморегуляцию кожи — одну из основных её функций — способность к согреванию и охлаждению. Жировая плёнка нарушает этот процесс, и поверхностная часть кожи не работает так, как должна.

Наконец третья ошибка — пытаться прогреть обмороженный участок водой. Здесь всё зависит от степени обморожения. Например, если человек длительное время находился на морозе или получил обморожение, уйдя под воду в одежде, то процесс обморожения проникает очень глубоко, и в этом случае даже прохладная жидкость может оказаться для пострадавшего горячей. И в такой ситуации происходит вариант, как с ожогом. Если облить ожог ледяной водой, то это вызовет спазм поверхностных сосудов. Таким образом, нарушается приток крови к более глубоко лежащим тканям и уменьшается теплоотдача, тем самым оставляя жар в глубине. В ситуации с обморожением в глубине остаётся холод. Использование слишком горячей воды приведёт к ситуации, когда расширятся только поверхностные сосуды, а согреваться надо изнутри и постепенно.

Как правильно согреваться при обморожении?

Для начала нужно переместиться из холода в тёплое помещение. Если пострадавший находится в мокрой одежде, то необходимо её снять. Далее нужно давать тёплое питьё — лучше всего подойдут обычная вода или некрепкий чай. Важно, чтобы питьё было именно тёплым, чтобы пациент мог согреться изнутри. Также можно укрыть пострадавшего тёплым одеялом или пледом. Кроме того, специалисты советуют приложить грелки с тёплой водой — не слишком горячей, а нагретой до температуры, близкой к температуре тела человека.

Ну и чего точно делать не стоит, так это пытаться согреться алкоголем. А тем более не следует употреблять спиртное перед выходом на улицу, когда там морозно, поскольку происходит расширение пор и поверхностных сосудов. А это может стать причиной того, что человеку действительно на какое-то время будет жарко, он станет потеть, расстёгиваться, и тогда может промёрзнуть ещё больше, и возникнет риск заболевания.

Ну и само собой, ни в коем случае не следует игнорировать обморожение. Тем более если вышеперечисленные меры не помогли. Нужно обязательно обратиться к медицинским работникам, чтобы определить степень обморожения и переохлаждения организма. Это поможет принять решение — не требуется ли дальнейшая госпитализация с последующим мониторингом состояния пациента. И отнестись к этому пункту надо со всей ответственностью. Ведь обморожение чревато серьёзными осложнениями. При сильном переохлаждении происходит спазм сосудов, нарушается кровоснабжение. Чаще всего страдают пальцы рук и ног. Нарушается периферическое кровообращение, есть риск омертвления этих зон, развития некроза. Так что надо беречь себя.

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По инф. argumenti.ru



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