От меланомы можно и защититься, и вылечиться

Меланома, еще недавно считавшаяся трудноизлечимой, перестала быть приговором.

В России рак кожи составляет 13,1% от всех онкозаболеваний

Лето у всех ассоциируется с солнцем, пляжем, морем и, конечно загаром — который на вид кажется куда более здоровым и привлекательным, чем бледная кожа с просвечивающими сосудами. Увы, в погоне за смуглым оттенком многие забывают о главной угрозе, которую несет солнце — рак кожи.

Как распознать его на ранней стадии? Сложно ли вылечить? Корреспондент «Росбалта» нашел на ответы на самые популярные вопросы.

Рядом с экватором

По данным Всемирной организации здравоохранения меланома кожи составляет около 3-4% от всех онкологических заболеваний взрослых, и ежегодно ее находят у 200 тысяч человек. Умирает от нее около 65 тысяч человек в год, и, по прогнозу ВОЗ, в ближайшие 10 лет заболеваемость меланомой в мире увеличится на 25%.

Чаще всего жертвой этой болезни является белое население в странах с жарким климатом — и риски тем выше, чем ближе к экватору они живут. Например, в австралийском Квинсленде на 100 тысяч мужчин и женщин приходится 52 и 38 заболевших соответственно. На Гавайских островах эти показатели — 31 и 20.

Однако рост заболеваемости меланомой врачи отмечают почти во всех странах мира. Не осталась в стороне и Россия — в 2019 году рак кожи и меланома стали самым распространенным видом онкологии и, по данным Минздрава РФ, и составили 13,1% от всех онкозаболеваний.

Что такое меланома?

«Меланома кожи — одна из самых злокачественных опухолей, характеризующаяся ранним метастазированием. Более 50% населения на момент первичного обращения к онкологу имеет уже местно-распространенный процесс, — рассказывает Максим Молчанов, заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом онкоцентре.

Злокачественная опухоль возникает из меланоцитов — клеток, содержащих темный пигмент. В 90% случаев она локализуется на кожных покровах. Этот вид рака требует срочной и точной диагностики и быстрого начала лечения.

Бывает несколько форм меланомы: так, в 70% случаев встречается поверхностно-распространяющаяся опухоль. Она расположена на одном уровне с кожей в виде пятна и растет медленно — 3-7 лет. Узловая меланома возвышается над уровнем кожи и встречается в 20-25% случаев. У нее быстрый вертикальный тип роста. Бывает меланома по типу злокачественного лентиго — она растет медленно, в течение 10-15 лет, в основном, появляется на лице у пожилых людей. Акральная или подногтевая меланома встречается в 5% случаев — под ногтями и на коже кончиков пальцев рук и ног. Самая редкая опухоль — меланома, появляющаяся на слизистых губ, полости рта, прямой кишки и бронхов.

Не стоит забывать и о других раковых заболеваниях кожи — базальноклеточной и плоскоклеточной карциноме. Они редко приводят к смерти, в отличие от меланомы, но после операций остаются глубокие шрамы.

Отчего и у кого возникает рак кожи?

„Один из факторов, который может спровоцировать меланому — чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолетовое излучение вызывает необратимые изменения в клетках кожи, при этом увеличивается риск перерождения в злокачественные клетки“, — объясняет Максим Молчанов.

Интересно, что немеланомные раковые заболевания кожи развиваются на участках тела, постоянно открытых солнцу — более 80% образований локализуются на ушах, шее и предплечье. А вот меланома кожи чаще поражает участки тела, обычно прикрытые одеждой, но подставленные под солнце на пляже.

В группе повышенного риска находятся люди с первым и вторым фототипом кожи. Так, наиболее подвержен меланоме кельтский скандинавский фототип: молочно-белая или с фарфоровым оттенком кожа, светлые или рыжие волосы, зеленые или голубые глаза. Не отстает от него и нордический, восточно-европейский тип: светлая кожа, светло-каштановые или светло-русые волосы, голубые, серые, зеленые или светло-карие глаза.

„Россияне попадают в зону риска по фототипу. Большинство этнических славян относятся ко II фототипу по Фицпатрику — они достаточно легко обгорают на солнце“ — отмечает врач-онколог, программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило.

К факторам риска также относится большое количество родинок на теле (больше 100) и более пяти диспластических невусов. Велика вероятность заболеть меланомой и в том случае, если она уже возникала на теле человека. Есть риск, если аналогичные диагнозы ставили близким родственникам. Чаще меланома возникает после пятидесяти лет, и мужчины подвержены ей в большей степени.

Кроме того, повышен риск развития меланомы у рабочих химической, полиграфической, резиновой, текстильной, электронной промышленности, у пожарных. Рискуют получить плоскоклеточный рак кожи и люди, работающие на открытом воздухе под солнцем и рабочие, контактирующих с полиароматическими углеродами. В группе риска рентгенологи, рабочие урановых рудников и больные, получавшие лучевую терапию.

Как распознать рак кожи?

„Родинки нужно проверять всем — независимо от того, светлая или темная у вас кожа. Используйте зеркало, чтобы найти их в труднодоступных для осмотра местах, на кожных складках, на ступнях между пальцами. — говорит Максим Молчанов. — Нужно обращать внимание на родинки, которые постоянно травмируются одеждой, бритвой или подвергается другим воздействиям. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу или онкологу для решения вопроса о ее удалении с обязательным гистологическим исследованием“.

Чтобы отмести все сомнения, глядя на родинки, можно задавать вопросы, ориентируясь на международное правило АВСDE:

— Asymmetry: половинки родинки соответствуют друг другу?

— Border irregularity: границы родинок ровные и четкие?

— Color: части родинки одинакового цвета?

— Diameter: диаметр родинки меньше 6 мм?

— Elevation / evolution: родинка не изменилась за последние 2 месяца?

Если хотя бы на один вопрос вы ответили „нет“, стоит немедленно обратиться к онкологу.

„Одна из частых жалоб — появление зуда, жжения, неприятных ощущений в области образования. Только квалифицированный дерматолог или онколог в специализированных медицинских центрах могут отличить меланому от обычной родинки“, — отмечает Максим Молчанов.

Есть еще одна рекомендация для людей, у которых больше сотни родинок на теле. Это „карта родинок“ — которая показывает все отметины на теле с помощью аппарата фотофайндер. Родимые пятна фотографируют, фиксируют их расположение, форму, окраску. Позже, когда пациент снова приходит на осмотр, карты сравнивают, чтобы позволяет перерождение родинок.

Обследование и лечение

Человек приходит к онкологу. Что дальше? Врач осматривает первичную опухоль и кожные покровы вблизи нее, пальпирует регионарные лимфоузлы. После назначает УЗИ периферических лимфоузлов, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и рентгенографию органов грудной клетки на предмет отсутствия или наличия метастазов. При необходимости выполняют компьютерную томографию указанных зон с применением контрастных веществ или позитронно-эмиссионную томографию в режиме „всего тела“.

При обнаружении увеличенных периферических лимфоузлов (при подозрении на метастазы) пациенту делают тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию с цитологическим исследованием. Если есть неврологические симптомы (головная боль, головокружение, изменение походки, зрения и почерка), проводят МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием.

Какие шансы?

Если диагноз подтвержден, при локальных и небольших формах меланомы кожи выполняется хирургическое удаление опухоли — иссечение скальпелем. По словам химиотерапевта Полины Шило, для меланомы, которую удалось поймать на ранних стадиях (небольшая, проросла неглубоко, не дала метастазы в другие органы и лимфоузлы), процент полного излечения составляет порядка 90-95%, а вероятность прожить 5 лет и более — около 98%.

При III стадии, когда вовлечены лимфатические узлы, излечения добиться сложнее — это получается примерно в 50-70% случаев, а 5-летняя выживаемость составляет около 60%. При IV стадии 5-летний рубеж переживают около 20-25% пациентов.

„Раньше пациент с метастатической меланомой был практически обречен — счет шел на месяцы, — говорит Полина Шило. — Препаратов для лечения было немного, их эффективность оставляла желать лучшего. За последние семь лет ситуация сдвинулась с мертвой точки. Для лечения меланомы появились таргетные препараты и иммунотерапия. Сейчас при доступности терапии половина пациентов живет 5 лет и более, это потрясающий результат для метастатической болезни. К счастью, эти препараты доступны во всех регионах России, дженериков пока не существует, и они в любом случае импортные“.

Врач объясняет, что таргетная терапия — это терапия, которая направлена на конкретную мишень в опухолевой клетке, то есть специально к этой „мишени“ разрабатывается молекула, которая эту мишень блокирует, и клетка больше не делится.

„Второй ‚прорыв‘ в лечении меланомы — иммунотерапия, метод, который не действует на опухолевые клетки напрямую, как химиотерапия. Механизм действия более тонкий: она заставляет свой собственный иммунитет уничтожать опухолевые клетки. Эта терапия высокоэффективна при самых разных опухолях“, — говорит Полина Шило.

Так, при наличие метастазов в регионарные лимфоузлы удаляют пораженные лимфоузлы, а потом в течение года проводится амбулаторная иммунотерапия интерфероном-а для профилактики прогрессирования опухоли. Если у пациента есть отдаленные метастазы, назначается системная противоопухолевая терапия (химиотерапия, химиоиммунотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия), при необходимости — лучевая терапия.

По данным британских врачей, сейчас 52% пациентов с таким диагнозом имеют шанс прожить по крайней мере пять лет, благодаря иммунотерапии. 5-летняя выживаемость больных меланомой очень высока в Австралии, Новой Зеландии (85%) и США (88%). В Европе показатель ниже — 70-75%, а в развивающихся странах — 50%.

Меры профилактики

Конечно, лучшая стратегия борьбы с меланомой — это профилактика ее появления. На сайте Ассоциации по борьбе с раком кожи отмечается, что регулярное ежедневное использование солнцезащитного крема SPF 15 снижает риск развития плоскоклеточной карциномы на 40%, а меланомы — на 50%. В качестве бонуса — стареть кожа тоже будет медленнее, так как морщины и пигментные пятна часто связаны именно с солнечными лучами.

О том, как выбрать правильный солнцезащитный крем, подробно пишет Адэль Мифтахова, научный сотрудник МГУ и основательница блога о косметике donʼt touch my face. Она рекомендует использовать крем с SPF не меньше 30 с маркировкой о защите от UVA-лучей, наносить его за полчаса до выхода на солнце и обновлять каждые два часа, если вы находитесь на улице.

„Для того, чтобы понять, защищает ли ваш крем от лучей UVA, нужно искать специальные маркировки. На азиатских средствах это PA+++, на американских — пометка broad spectrum, на европейских — значок UVA в кружочке“, — советует Адэль Мифтахова и отмечает, что по нормативам нужно наносить 2мг средства на 1 кв. см кожи. Это 1.25 мл только на лицо. Если же наносить в два раза меньше крема, то SPF уменьшится в два раза.

„Чтобы упростить себе задачу, пользуйтесь таким правилом: наносите два обычных слоя солнцезащитного крема и обязательно ждите высыхания между нанесениями, — советует Мифтахова.

Ну, а тем, кто переживает по поводу недостатка витамина Д можно успокоиться — по словам Полины Шило, чтобы покрыть необходимость организма в витамине Д, достаточно проводить на солнце по десять минут три раза в неделю.

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По инф. rosbalt.ru