Онкология – не приговор. Главное – вовремя обнаружить недуг

Медицинская помощь при различных онкологических заболеваниях стала гораздо доступнее и, по словам онкологов, большинство видов рака хорошо лечатся на ранних стадиях.
Но коварство онкологии в том, что она может долго маскироваться под другие заболевания или вовсе не давать о себе знать. Поэтому основное средство профилактики серьезной болезни – это внимание к себе и своему здоровью. Важно, при обнаружении непонятных симптомов, не отмахиваться от них, а быстрее обращаться к врачу для уточнения диагноза.
Один из самых агрессивных видов рака – меланома. Поэтому консультация онколога необходима, если на теле появились уплотнения или подозрительные родинки. Или если старые родинки изменили форму, цвет, размер, на них образовались язвочки.
У многих видов опухолей на ранних стадиях нет специфичных симптомов, поэтому если беспокоит что-то, чему нет ясной причины, нужно пройти обследование.
Если даже ничего не беспокоит, важно периодически проходить профилактические осмотры. Особенно это касается людей старше 55-60 лет. Медицинская статистика говорит, что именно в этом возрасте чаще выявляются раковые заболевания.
Это вполне объяснимо: с возрастом в организме накапливаются клеточные «поломки», мутации. Они-то и приводят к образованию опухолей.
Люди, у которых есть неблагополучная наследственность, тоже находятся в группе риска. Наследственная предрасположенность выявлена к таким видам онкологии: меланома, рак желудка, кишечника яичников, матки, груди, легкого.
Хотя бы раз в год желательно делать УЗИ внутренних органов, сдавать анализы крови и мочи, женщинам нужна маммография и осмотры у гинеколога. Мужчинам стоит делать узи простаты и сдавать анализ на простатспецифический антиген.
Врачи единодушно считают, что серьезную помощь в предотвращении онкологии оказывает здоровый образ жизни. Любые вредные привычки подрывают иммунитет, а значит делают организм уязвимым для любых болячек. Например, с курением связывают возникновение большинства онкологических заболеваний, и это не только рак легких.
Неправильное питание тоже играет свою роль в печальной статистике раковых заболеваний. Употребление большого количества сахара увеличивает риск возникновения опухолей молочной железы и некоторых других видов онкологии. Нехватка в пище клетчатки, то есть овощей, фруктов и злаков, а также избыток переработанных продуктов и ежедневное употребление красного мяса – основной фактор риска опухолей кишечника.
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