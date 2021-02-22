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Онколог: Рак шейки матки молодеет, нужна профилактика
По инф. rosbalt.ru   
22 Февраля 2021 г.
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В России нет национальных программ, которые предотвратили бы распространение рака шейки матки.

Онколог: Рак шейки матки молодеет, нужна профилактика

Об этом в разговоре с корреспондентом «Росбалта» рассказал заведующий третьим онкогинекологическим отделением Городского клинического онкологического диспансера Петербурга Сергей Молчанов.

Эксперт объяснил, что к опухоли приводит вирус папилломы человека, передающийся половым путем. Среди факторов риска врач назвал также раннее начало половой жизни и большое количество сексуальных контактов. Рак шейки матки при этом «молодеет», и встречается, например, среди двадцатилетних, хотя в основном первый пик приходит к тридцати годам, а второй — к пятидесяти.

«Отсутствует национальная скрининговая программа. Цитологические исследования проводятся, но чтобы они работали, нужен широкий охват, чего в России нет, к сожалению. Мы видим эпизодические выявления», — отметил Молчанов.

Он добавил, что женщины также слабо осведомлены о раке, нередко пропускают необходимые осмотры у гинеколога. Бороться с раком можно за счет вакцинации от вируса папилломы человека, но подобной национальной программы в стране нет, напомнил онколог.

«В идеале стоит прививать девочек до начала половой жизни, в 9-14 лет. Тогда значительно снижается риск развития рака шейки матки. Хотя сейчас уже рекомендовано и женщинам до 45 лет», — объяснил эксперт.

По инф. rosbalt.ru

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