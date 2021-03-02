О каких проблемах «расскажет» боль в плече?

Откуда возникают боль и дискомфорт в плече, невозможность поднять руку и прочие подобные симптомы? Причиной этого может быть травма. Особенно часто такое встречается у спортсменов, в том числе и бывших. Но и человек, далекий от спорта, легко может «заработать» боли в плече.

Неудачное падение, поднятие тяжелого предмета, внезапный рывок за руку могут привести к повреждению и боли.

Болит плечо в таких случаях характерно: боль сильная (чем тяжелее травма, тем сильнее болит) бывает острой, такой, что невозможно не только двигать рукой, но и нормально спать.

Другие симптомы травмы: отек, деформация сустава.

Для начала нужно обеспечить покой суставу. При ушибе и растяжении поможет холодный компресс. Можно снять боль при помощи нестероидных противовоспалительных. Но если есть подозрение на вывих или перелом, то руку нужно зафиксировать при помощи шины или палки и отправиться в ближайшую больницу.

Кроме травмы, боли в плече могут быть вызваны и разными заболеваниями. Характер боли будет отличаться, в зависимости от вида патологии.

Воспалительные заболевания: артрит, тендинит (воспаление сухожилий), неврит, разные виды артритов, бурсит (воспаление суставной сумки) и другие. Кроме боли, такие заболевания могут сопровождаться отеком, повышением температуры. Боль при этом, как правило, острая, резкая, сильная.

Распространенная причина для боли в плече, чаще правом, если человек правша – дегенеративное заболевание сустава остеоартроз. Это хронический процесс постепенного разрушения хрящевой ткани. Такая проблема встречается обычно у людей старше сорока – пятидесяти лет, может быть связана с постоянной травматизацией сустава, повышенными нагрузками, дефицитом питательных веществ. Также артроз может возникать из-за сахарного диабета или после инфекционного артрита. При артрозе боль ноющая, тупая, сначала возникает только при нагрузках, потом становится постоянной. Вылечить артроз нельзя, но можно затормозить его развитие.

К слову, боли в плече могут быть симптомом патологий, не имеющих отношения к костно-суставной системе. Например, неожиданно возникшая боль в левом плече (руке), обычно тянущая, может быть признаком сердечной болезни, например, приступа стенокардии или даже инфаркта. Особенно если речь идет о человеке старше сорока лет. Такая боль отличается тем, что она не постоянна, в отличие, например, от боли при остеохондрозе. Если кроме такой боли в плече у человека еще поднялось давление, изменился пульс, началось повышенное потоотделение, то нужно вызывать скорую помощь.

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