ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Десять самых полезных для здоровья сухофруктов
10-
Сухофрукты — та же аптека. Они поддерживают иммунитет, помогают вылечить и предотвратить многие заболевания.
Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?
2021-02-09-12-12-25
Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.
Слишком много соли едим, оказывается. А что же делать?
2021-02-02-14-07-51
Эндокринолог рассказала, что будет, если отказаться от соли на три дня.
«Тихий инсульт» — как это выглядит?
2021-02-10-12-13-37
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

О каких проблемах «расскажет» боль в плече?
Агнесса Ли   
02 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Откуда возникают боль и дискомфорт в плече, невозможность поднять руку и прочие подобные симптомы? Причиной этого может быть травма. Особенно часто такое встречается у спортсменов, в том числе и бывших. Но и человек, далекий от спорта, легко может «заработать» боли в плече.

О каких проблемах «расскажет» боль в плече?

Неудачное падение, поднятие тяжелого предмета, внезапный рывок за руку могут привести к повреждению и боли.

Болит плечо в таких случаях характерно: боль сильная (чем тяжелее травма, тем сильнее болит) бывает острой, такой, что невозможно не только двигать рукой, но и нормально спать.

Другие симптомы травмы: отек, деформация сустава.

Для начала нужно обеспечить покой суставу. При ушибе и растяжении поможет холодный компресс. Можно снять боль при помощи нестероидных противовоспалительных. Но если есть подозрение на вывих или перелом, то руку нужно зафиксировать при помощи шины или палки и отправиться в ближайшую больницу.

Кроме травмы, боли в плече могут быть вызваны и разными заболеваниями. Характер боли будет отличаться, в зависимости от вида патологии.

Воспалительные заболевания: артрит, тендинит (воспаление сухожилий), неврит, разные виды артритов, бурсит (воспаление суставной сумки) и другие. Кроме боли, такие заболевания могут сопровождаться отеком, повышением температуры. Боль при этом, как правило, острая, резкая, сильная.

Распространенная причина для боли в плече, чаще правом, если человек правша – дегенеративное заболевание сустава остеоартроз. Это хронический процесс постепенного разрушения хрящевой ткани. Такая проблема встречается обычно у людей старше сорока – пятидесяти лет, может быть связана с постоянной травматизацией сустава, повышенными нагрузками, дефицитом питательных веществ. Также артроз может возникать из-за сахарного диабета или после инфекционного артрита. При артрозе боль ноющая, тупая, сначала возникает только при нагрузках, потом становится постоянной. Вылечить артроз нельзя, но можно затормозить его развитие.

К слову, боли в плече могут быть симптомом патологий, не имеющих отношения к костно-суставной системе. Например, неожиданно возникшая боль в левом плече (руке), обычно тянущая, может быть признаком сердечной болезни, например, приступа стенокардии или даже инфаркта. Особенно если речь идет о человеке старше сорока лет. Такая боль отличается тем, что она не постоянна, в отличие, например, от боли при остеохондрозе. Если кроме такой боли в плече у человека еще поднялось давление, изменился пульс, началось повышенное потоотделение, то нужно вызывать скорую помощь.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

 