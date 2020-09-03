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Ну вот внуки и в школе... Как же их от болячек защитить?
По инф. argumenti.ru   
03 Сентября 2020 г.
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Спустя полгода дети пошли в школу. И никому не хочется, чтобы чадо в первые же дни учёбы заболело. Поэтому родителей очень волнует нынешняя ситуация в учебных заведениях. Понятно, что там приняты особые меры предосторожности. Однако хочется узнать, какие профилактические действия можно предпринимать самим? Ведь родные могут более тщательно проконтролировать процесс и уделить ребёнку гораздо больше внимания. В тех же школах порой за всеми не уследишь. Анна Веснина

Ну вот внуки и в школе... Как же их от болячек защитить?

Самое правильное  - начать укреплять иммунитет ребенка заранее

Беспокойство родителей вполне понятно и объяснимо. Дело в том, что многие медики, особенно в вопросе, отдавать ли ребёнка в детский сад, приводят довод, что в коллективе, тем более детском, лучше нарабатывается иммунитет. Дети переболеют ещё здесь, в детсаду, и в школе тогда будет гораздо легче. Так вот именно за этот как бы «выработанный иммунитет» и боятся взрослые.

Они считают, что дети долго не встречались, придут в класс и начнётся активный обмен не только новостями, но и вирусами и бактериями, от которых как бы все успели отвыкнуть. Ну если уж быть объективным, то отвыкнуть не успели, тем более что вирусов много и они никуда не деваются. Другое дело, что иммунитет укреплять надо даже в последние дни перед учёбой и бросить силы на создание защиты от вирусов в первые дни и месяцы в школе. Нужно не только выработать иммунитет к болезням, но и довести до автоматизма некоторые меры безопасности.

Для начала следует приобрести поливитамины. Они очень полезны, особенно в конце лета – начале осени. Но, чтобы ребёнок их принимал не только на глазах у родителей или других взрослых, но и сам, лучше всего дать ему выбрать витамины лично. Естественно, к этому его следует грамотно подвести. Ненавязчиво объяснить, какие из них полезны и одновременно приятны на вкус. Поливитамины укрепляют иммунитет, просто следует подобрать правильную дозировку, и, кроме пользы, от них ничего не будет.

Также август-сентябрь – это лучшее время для овощей и фруктов, да и в целом для хорошего настроения. Солнце уже, как правило, особенно в средней полосе, не жаркое, но на улице ещё достаточно тепло и солнечно. А солнечный свет вырабатывает у людей серотонин, который называется гормоном радости. Поэтому, несмотря на то что учёба уже началась, погода пока позволяет, и следует больше гулять с детьми, проводить время на свежем воздухе. По возможности стоит выбираться в парки и скверы. Можно, а порой и нужно взять с собой велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды. Пешие прогулки тоже очень важны. Поэтому надо ходить как можно больше. А ребёнку даже бегать. Можно позаниматься на турниках и разных тренажёрах, которых сейчас много в парках и скверах. Не стоит давать своему чаду залипать у телевизора, компьютера и планшета.

Ну и раз упомянули о фруктах и овощах, то они сейчас очень доступны как по ценам, так и по качеству. На тех же дачах много яблок, свежих огурцов. Совсем скоро будет настоящий сезон помидоров. А на рынках вообще глаза разбегаются: арбузы, сливы, груши, виноград. Их необходимо употреблять в свежем виде, а также в виде соков, варенья и прочего.

Не следует забывать и о качественном и достаточно долгом сне. Он также укрепляет столь необходимый сейчас иммунитет. Уже примерно за неделю до школы следовало поменять ребёнку режим и не позволять ему ложиться поздно вечером. К школе надо готовиться плавно и в этом смысле. Вернее, это один из важных моментов. Тогда юный организм будет гораздо легче переносить учебные нагрузки.

В самой школе кроме большого скопления людей будет и множество предметов. И после полугодичного перерыва придётся адаптироваться и понимать, как их изучать. Можно даже образно сказать, что независимо от возраста каждый из детей пойдёт как будто в первый класс! Для профилактики дома обязательно нужно иметь антисептик на водной основе и противовирусную мазь, и перед выходом из квартиры необходимо ей смазывать нос. Мазь будет медленно и долго таять, так что её действия хватит надолго. С собой ребёнку можно дать антисептик на водной основе, чтобы он в случае необходимости побрызгал себе в нос, на руки и даже в горло в зависимости от ситуации. После возвращения из школы надо тщательно вымыть руки, промыть нос и прополоскать горло. Понятно, что нужно получить в учебном заведении информацию о том, кто из детей переболел, какие приняты меры, а также прояснить и другие связанные с этим вопросы. Медицинский работник, либо работающий в школе, либо участковый врач, всегда имеет подробную информацию.

Само собой, стоит подумать о вакцинации. Потому что сейчас самое время – конец лета и начало осени – делать прививки, чтобы препарат начал действовать как раз к тому времени, когда начнётся настоящее, а не периодическое похолодание. Список препаратов для вакцинации сегодня достаточно широк, так что выбрать оптимальный вариант не составит проблемы. Тем более что за школьными и дошкольными заведениями для этой цели закреплены мобильные медицинские бригады.

По инф. argumenti.ru

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  • Ну вот внуки и в школе... Как же их от болячек защитить?
    Спустя полгода дети пошли в школу. И никому не хочется, чтобы чадо в первые же дни учёбы заболело. Поэтому родителей очень волнует нынешняя ситуация в учебных заведениях. Понятно, что там приняты особые меры предосторожности. Однако хочется узнать, какие профилактические действия можно предпринимать самим? Ведь родные могут более тщательно проконтролировать процесс и уделить ребёнку гораздо больше внимания. В тех же школах порой за всеми не уследишь. Анна Веснина
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