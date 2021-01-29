Некоторым привиться от вируса нужно как можно быстрее

Малышева назвала людей с «миллионным» риском смерти без вакцины.

Принадлежность к одной из групп риска по COVID-19 говорит о том, что человеку стоит записаться на вакцинацию как можно скорее. У таких людей риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса «в миллион раз выше», чем любые риски, связанные с прививкой.

Об этом в эфире «Первого канала» заявила врач и телеведущая Елена Малышева, передает РИА Новости. Она перечислила основные факторы, наличие которых — явный сигнал о необходимости скорейшей вакцинации. Это возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, а также онкология (но не в острой фазе).

По мнению вирусолога Владимира Гущина, также присутствовавшего в студии, наибольшую пользу вакцина принесет людям в возрасте от 50 лет и старше.

Как уже писала «РГ», не стоит опасаться прививки от коронавируса и бессимптомным его носителям. Отсутствие клинической картины говорит о том, что вирус в дыхательных путях не размножается, заявил ранее академик РАН Арег Тотолян. Вместе с тем он же предупредил: гражданам с иммунодефицитом от вакцины надо отказаться.

Что касается тех, что переболел коронавирусом в явной форме, то им имеет смысл ставить прививку через шесть-девять месяцев после выздоровления. Такой точки зрения придерживается доктор медицинских наук Николай Малышев.

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