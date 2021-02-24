Мониторирование по Холтеру: как проводится и кому необходимо?

Иногда проблемы с сердцем у человека проявляются только периодически, эти симптомы трудно «поймать», что позволяет болезни долго протекать скрыто. В этих случаях, чтобы выяснить, в чем дело, врач предлагает провести процедуру суточного мониторинга ЭКГ. Что это за обследование, как его проводят и зачем, читайте в этой статье.
По сути, холтеровское мониторирование – это та же кардиограмма, но снимается она сутки и больше в виде непрерывной записи. Это позволяет увидеть, как ведет себя сердце человека в его обычной жизни и выявить, например, периодическое нарушение ритма или признаки нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.
Холтер назначают людям, которые жалуются на обмороки, головокружения, приступы сердцебиения, «перебои» в сердце, одышку, слабость. Часто подобные состояния бывают у пожилых людей и указывают на аритмию и другие серьезные сердечные или неврологические заболевания. В таких случаях мониторирование по Холтеру позволит поставить диагноз и назначить лечение. Также суточная запись работы сердца помогает оценить действие назначенных лекарств.
Кроме того, Холтер показан при различных заболеваниях: гипертонии, сахарном диабете, стенокардии, аритмии, сердечной недостаточности, после инфаркта, при установленном кардиостимуляторе и дефибрилляторе.
Установка холтера - простая процедура и практически не имеет противопоказаний. Для начала нужно выбрать клинику и записаться на холтер в Москве можно на портале НаПоправку.
Перед походом к врачу нужно принять душ.
Если у мужчины густой волосяной покров на груди, стоит его сбрить, иначе датчики будут плохо держаться.
Перед установкой прибора нужно сообщить врачу о принимаемых лекарствах.
Пациент раздевается по пояс, на область груди прикрепляются электроды, их может быть от 3 до 12, в зависимости от вида прибора.
После этого врач снимает кардиограмму. Пациента просят поменять несколько раз положение тела. Это нужно, чтобы понять, как это влияет на экг.
Обычно рекомендуется вести привычный образ жизни, но иногда врачи назначают дополнительные нагрузочные тесты. Это может быть «лестничная проба» (спуск и подъем на несколько лестничных пролетов), приседания, быстрая ходьба. Все это фиксируется в дневнике.
Пациент во время холтеровского мониторирования обязан вести дневник, чтобы записывать все виды деятельности и время. Это необходимо для последующей расшифровки экг. Так можно будет увидеть влияние на сердце физической или эмоциональной нагрузки.
Во время холтеровского мониторирования запрещены душ и ванна, так как прибор нельзя мочить. Нежелательны резкие движения, чтобы датчики не отклеились. Также нельзя находиться рядом с микроволновкой, чтобы на прибор не влияли магнитные поля, и делать физиопроцедуры.
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Мониторирование по Холтеру: как проводится и кому необходимо?
Иногда проблемы с сердцем у человека проявляются только периодически, эти симптомы трудно «поймать», что позволяет болезни долго протекать скрыто. В этих случаях, чтобы выяснить, в чем дело, врач предлагает провести процедуру суточного мониторинга ЭКГ. Что это за обследование, как его проводят и зачем, читайте в этой статье.
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