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Мигрень — это ужасно. Но есть и хорошие новости: теперь это лечится
По инф. 3vozrast.ru   
09 Сентября 2020 г.
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Мигрень – это настолько неприятно, что в прошлом больные соглашались даже на трепанацию черепа: с помощью отверстий в черепе лекари надеялись выпустить злых духов, вызывающих мигрень. Мы побеседовали с руководителем клиники головной боли, врачом-неврологом и цефалгологом, кандидатом медицинских наук Кириллом Владимировичем Скоробогатых, чтобы разобраться, какие методы лечения современные, а какие лучше оставить в тёмных веках.

Мигрень — это ужасно. Но есть и хорошие новости: теперь это лечится

Сейчас существуют специальные препараты для лечения приступов мигрени

Мозг здоров, а голова болит

Согласно международной классификации головных болей, мигрень – первичная головная боль. Это значит, что приступы мигрени не связаны с другими заболеваниями: сотрясениями головного мозга, опухолями, инфекциями. Вместо этого во время приступа та зона мозга, которая отвечает за боль, – зона ганглия и ядра тройничного нерва – активируется без прямого внешнего воздействия. Даже если пациенту кажется, что ему в глаз вбивают гвоздь, на самом деле никакого гвоздя нет – а вот боль совершенно реальна.

«С точки зрения анатомии, мозг человека с мигренью – это абсолютно здоровый мозг, но работа его нарушена», – объясняет Кирилл Владимирович, – «такие эпизоды возникновения активности в системе тройничного нерва, обычно обусловлены генетически, как цвет глаз». Начало приступа мигрени часто провоцируют триггеры: продолжительное голодание, гормональные изменения, эмоциональный стресс. Но сама склонность к приступам связана с генетикой и передаётся от родителя к ребёнку с вероятностью около 50%.

Несуществующие диагнозы и лечение, от которого хуже

С каждым годом понимание мигрени становится всё более глубоким, а методы её лечения – более совершенными, но несмотря на это, во всём мире существует проблема с неправильной диагностикой и лечением этого заболевания. В нашей стране при головной боли очень любят назначать большое количество дополнительных исследований: МРТ головного мозга, рентген шеи, ЭЭГ, УЗИ сосудов шеи, РЭГ. Но данные исследования либо вообще бесполезны или нужны только в очень редких случаях – если «красные флаги», симптомы, которые могут говорить о вторичных головных болях. Для диагностики мигрени и других первичных головных болей инструментальные исследования не дадут никакого подтверждения диагноза.

Кирилл Владимирович рассказывает: «Если тип головной боли относится к первичным, например, это мигрень, то диагноз ставится по клинической картине – проще говоря, по жалобам больного. Инструментально поставить диагноз не получится. А врачи, бывает, назначают УЗИ и ЭЭГ, находят там минимальные отклонения, варианты нормы, а потом пишут диагноз: вегето-сосудистая дистония».

Клиническая картина мигрени

1. Как минимум 5 эпизодов головной боли от 4 до 72 часов.

2. Во время эпизода – тошнота или повышенная чувствительность к свету и звукам.

3. Боль отвечает как минимум двум из четырёх критериев: ● односторонняя ● высокой интенсивности ● пульсирующая ● ограничивает активность

Диагноз «вегето-сосудистая дистония» вы не найдёте в международной классификации болезней – но он всё ещё популярен у врачей. «В советское время редкий подросток или взрослый человек мог уйти от невролога без диагноза «ВСД», потому что этот термин очень собирательный», – комментирует врач, – «Под него могут попасть и мигрень, и головные боли напряжения, и депрессия, и паническое расстройство, а также различные варианты головокружения. Всё это кидают в солянку ВСД. Если вам ставят такие диагнозы, ищите другого врача».

Ещё одна опасность, подстерегающая пациентов с головными болями, это избыточный приём обезболивающих препаратов. Для лечения мигрени есть три основных подхода: лечение приступа, сокращение числа приступов, то есть профилактика и изменение образа жизни. Для лечения приступа применяются простые и комбинированные безрецептурные средства и специальные противомигренозные препараты – триптаны.

Это стандартная терапия во всём мире. Не стоит забывать и про противорвотные средства – они могут усилить действие обезболивающих. Но опасность заключается в том, что если принимать обезболивающие бесконтрольно, то голова может начать болеть уже от них – развивается дополнительный тип головной боли – абузусная головная боль. «Известно, что если на протяжении трёх месяцев принимать больше 15 дней в месяц простые обезболивающие (ибупрофен, парацетамол, например) или более 10 дней в месяц комбинированные анальгетики или триптаны, то у пациента может развиться абузусная или медикаментозно-индуцированная головная боль.

Получается замкнутый круг: чем чаще пациент принимает анальгетики, чтобы справиться с мигренью, тем чаще у него болит голова. Именно поэтому очень важно вести дневник головной боли и в случае частоты приступов мигрени от 4 и больше дней в месяц начинать профилактическую терапию», – объясняет Кирилл Владимирович. Для профилактики мигрени используют препараты из таких групп, как антидепрессанты, противоэпилептические средства, препараты, снижающие артериальное давление и в особых случаях даже ботулинотерапию.

Современные методы купирования приступов мигрени

Часто для устранения боли при мигрени достаточно одной таблетки ибупрофена. Но в ряде случаев обезболивающие бессильны: боль не уходит или может возвращаться после некоторого перерыва. Поэтому медики разрабатывают продвинутые средства, специфические для мигрени.

Первая группа лекарственных средств, разработанных специально для мигрени, это препараты, которые называются триптаны. Триптаны воздействуют на группу серотониновых рецепторов мозга, участвующих в развитии эпизода мигрени. Поэтому вовремя принятая таблетка помогает пациенту избежать всех симптомов приступа.

В последний год в США появились совершенно новые препараты для лечения приступа. Это дитаны, родственники триптанов, и джепанты. Они лишены ряда побочных эффектов триптанов.

Тем, кому лекарственная терапия не подходит, современная медицина предлагает методику нейростимуляции. «Электрическое и магнитное воздействие на участки нервной системы применяют в терапии боли уже более тридцати лет. В последнее десятилетие в Европе сертифицировали несколько приборов для купирования и профилактики приступов мигрени, которые работают через кожу, поверхностно», – рассказывает Кирилл Владимирович. В России доступен только один такой прибор – Цефали. Он воздействует на первую ветвь тройничного нерва, который близок к коже, а значит, стимулировать его можно не агрессивно, но очень эффективно. Эффективность была проверена в плацебо-контролируемых условиях. Выяснилось, что его можно использовать даже во время беременности и у детей.

Что будет дальше

По данным Всемирной организации здравоохранения, мигрень на первом месте среди заболеваний по ухудшению качества жизни для людей рабочего возраста. Поэтому появляются новые исследования, которые изучают не только методики купирования приступов мигрени, но и их профилактики

Новейший метод медикаментозной профилактики мигрени – терапия моноклональными антителами. «За последние лет 10–20 мы стали лучше понимать мигрень», – комментирует врач. «Оказалось, что время приступа в нервной системе выделяется много особенного белка. Инъекции новых препаратов, которые нужно делать один раз в месяц или один раз в три месяца, выключают именно этот белок или рецептор к этому белку». В США подобная терапия появилась около двух лет назад. В России 2 из 4 препаратов этой группы были успешно зарегистрированы и в ближайшее время будут доступны для пациентов. Нелекарственные методы тоже используют для профилактики, например, у внешнего стимулятора тройничного нерва есть особый режим снижения частоты приступов, в котором он также показал эффективность.

Резюмируем: мигрень тщательно изучена современной медициной, и для купирования и профилактики приступов уже сейчас доступны эффективные средства. Поэтому тем, кто страдает от мигрени, не стоит бесконтрольно принимать анальгетики или лечить несуществующие болезни: лучше обратиться к грамотному врачу.

По инф. 3vozrast.ru

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  • Мигрень — это ужасно. Но есть и хорошие новости: теперь это лечится
    Мигрень – это настолько неприятно, что в прошлом больные соглашались даже на трепанацию черепа: с помощью отверстий в черепе лекари надеялись выпустить злых духов, вызывающих мигрень. Мы побеседовали с руководителем клиники головной боли, врачом-неврологом и цефалгологом, кандидатом медицинских наук Кириллом Владимировичем Скоробогатых, чтобы разобраться, какие методы лечения современные, а какие лучше оставить в тёмных веках.
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