Лечение онкологии за рубежом: пять популярных стран

Сейчас не редкость, когда при диагнозе "онкология", люди начинают искать помощи не в отечественных клиниках, а за границей.

Почему выбирают лечение за рубежом?

У такого подхода есть основания. Благодаря своевременной диагностике и качественному индивидуальному лечению, продолжительность жизни пациентов после лечения онкологии за рубежом гораздо выше. Например, такая патология, как рак желудка, неплохо поддается лечению на ранних стадиях. Но часто выявляется достаточно поздно, когда методы лечения рака желудка, применяемые в нашей стране, уже не действуют.

Выбор страны для лечения, на что обратить внимание

Начиная поиск подходящей для лечения клиники за рубежом, нужно учитывать несколько критериев: рейтинг клиники, специализация врачей, наличие современного оборудования, цена на лечение, уровень комфорта. Например, клиники Израиля ежегодно принимают несколько десятков тысяч онкологических пациентов и процент излечения здесь очень высокий. Но и цена на лечение в израильских клиниках тоже выше.

Список пяти лучших стран для лечения онкологии

Согласно отзывам пациентов, есть рейтинг лучших клиник для лечения онкологии: Израиль, Испания, Турция, Германия, Южная Корея. Безусловно, у каждой клиники есть свои преимущества.

Германия, а точнее клиника Нордвест, считается одной из лучших для лечения рака желудка. Здесь применяется прибор для лучевой терапии, точность которого позволяет прицельно воздействовать только на опухоль, не затрагивая окружающие ткани.

В турецких клиниках применяют химиотерапию, которая воздействует на метастазы при поздних стадиях рака желудка. Это методика позволяет продлить жизнь пациента даже в запущенных случаях заболевания.

Например, южнокорейская клиника, расположенная в Сеуле специализируется на лечении разных видов опухолей, в том числе и рака желудка. При необходимости операции использует щадящие методы: лапароскоп и робот Да Винчи.

Сколько может стоить лечение?

Лечение рака желудка или другой патологии может стоить по–разному в зависимости от страны и клиники, которая выбрана, а также от стадии и сложности заболевания. Например, цены на программу лечения при раке желудка составляют от нескольких тысяч долларов до тридцати - сорока тысяч долларов и более. Итоговая сумма может отличаться как меньшую, так и в большую сторону.

Как выбрать подходящую клинику для лечения онкологии?

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Качественное лечение спасет жизнь

Онкология, к счастью, уже не является смертельным диагнозом. Если своевременно обратиться за качественной медицинской помощью, то шансы на выздоровление будут очень высокими.

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