Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?

Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.

При коронавирусной инфекции опасны любые хронические заболевания, но эксперты выделяют несколько групп патологий, при которых осложнения проявляются чаще всего. Они опасны и могут привести летальному исходу.

Как отметили опрошенные KP.RU эксперты, наибольшую опасность представляют астма и хронические болезни легких. При этих патологиях в бронхах уже есть хроническое воспаление, и в кровь поступает меньше кислорода. На фоне заражения коронавирусной инфекцией воспалительный процесс усиливается и распространяется по дыхательной системе шире и глубже.

При сахарном диабете снижается иммунитет, поэтому любая инфекция, особенно коронавирусная, резко повышает вероятность осложнений — неконтролируемое повышение сахара в крови, повреждение сосудов и нервов, высокое давление, образование тромбов.

При воспалении легких организм и так страдает из-за дефицита кислорода, а если есть еще проблемы с сердцем, то риски повышаются многократно. К тому же при COVID-19 нередко возникают проблемы с кровью: она сгущается, может произойти закупорка сосудов тромбами в головном мозге или в сердце.

Пациенты с онкологией серьезно ослаблены, у них подавлен иммунитет — из-за болезни или агрессивных методов лечения. На фоне сниженного иммунитета для них опасен не только коронавирус, но и любые инфекции.

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