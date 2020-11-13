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Когда уже пора вызывать «скорую», объяснила врач

По инф. argumenti.ru   
13 Ноября 2020 г.
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Врач Шиндряева объяснила, при каких симптомах ОРВИ необходимо вызывать «скорую».

Когда уже пора вызывать «скорую», объяснила врач

Главный врач московской поликлиники №2, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева заявила, что вызова специалиста из городской поликлиники бывает недостаточно при определенных симптомах и состоянии пациента.

«Скорую помощь нужно вызывать в ночные часы, когда поликлиники не работают … И если крайне высокая температура, которая не уходит при приеме жаропонижающих средств, есть признаки чувства нехватки воздуха, симптоматика нарастает, то, конечно, надо вызывать скорую», - пояснили она «Мир24».

Однако Шиндряева отметила, что врача из поликлиники следует вызывать при первых признаках ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции. По ее словам, прибывший медик сможет сделать экспресс-анализ на грипп, чтобы выбрать дальнейшую тактику лечения. Она добавила, что в первые дни болезни нужно обратить внимание на температуру. Ее повышение - основной симптом COVID-19, уточнила эксперт.

«Следующие симптомы – отсутствие обоняния, головные боли, мышечные боли, выраженная слабость … Характерный симптом – повышенная сонливость», - заключила Шиндряева.

По инф. argumenti.ru

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