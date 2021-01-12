Камни в почках бывают разными

Недавно в компании слышал разговор двух людей, у которых есть камни в почках. И каждый из них рассказывал о том, какого они размера, даже называли их состав. Я, конечно, слышал, что есть такое заболевание, но то, что там есть свои тонкости, даже не предполагал. И как, говорится, слава богу. Но у моей супруги возникли проблемы как раз с почками. Записалась к врачу. Поэтому теперь хочется знать любые нюансы, чтобы потом понимать, что делать. Игорь Зверев, Казань

Действительно, о том, что в почках образуются камни, знают многие. Но при этом не все догадываются, что они бывают разными — и по размеру, и по составу, и по течению заболевания. Врачи подразделяют камни в почках и мочевыделительной системе по разным признакам: форме, размеру и типу образования.

Мочекаменная болезнь — это хроническое заболевание, при котором в мочевыводящих путях образуются и присутствуют мочевые камни. Местом первичного камнеобразования зачастую как раз и являются почки. Отток мочи при этом нарушается редко, и человек может не ощущать наличие у себя камней.

Они различаются по своей форме, размеру и составу. Так, бывают единичные мелкие камни по 2–3 мм. Есть крупные — от 2–3 см. Также встречаются коралловидные камни, которые заполняют собой всю чашечно-лоханочную систему почки и таким образом приобретают форму коралла. Это, правда, бывает реже.

По своему химическому составу камни также подразделяются на оксалаты, фосфаты, ураты, карбонаты, камни с содержанием солей магния.

Нет смысла описывать каждый из них. Тем более что в своём, скажем так, «чистом» составе камни встречаются менее чем в половине случаев. Чаще всего они имеют смешанный состав. Чтобы точно понять состав камня, нужно провести его спектральный анализ, и уже в зависимости от результатов данного исследования можно подбирать определённую диету.

О том, что образовались камни, говорят некоторые яркие признаки. Это боли в области поясницы, а также сбоку или внизу живота, которые могут отдавать в паховую область, — они могут усиливаться при физических нагрузках, движении и при употреблении большого количества жидкости, могут проявляться как периодически, так и постоянно. Частенько бывает кровь в моче (цвет может быть разным: от лёгкого до насыщенного) или задержка мочеиспускания. Один из наиболее явных признаков — песок в моче и боли в процессе мочеиспускания, а также тошнота или рвота.

Самое неприятное и опасное, что на ранних стадиях развития камней симптомы могут себя никак не проявлять и возникают уже при запущенном течении.

Как отмечают специалисты-урологи, есть некоторые продукты, употребление которых наиболее часто приводит к образованию камней. Поэтому существуют общие принципы диеты при мочекаменной болезни. Они будут полезны и в целом по жизни, и при этом недуге. Например, ограничение общего количества пищи. Приём жидкости в объёме, поддерживающем суточное количество мочи от 1, 5 до 2, 5 литра (часть жидкости можно принимать в виде морсов из клюквы или брусники, минеральной воды.)

При оксалатных камнях пациентам следует ограничить в своём рационе кофе и какао-продукты, шоколад, крепкий чай, щавель, шпинат, чёрную смородину, клубнику, орехи, сыр, творог, молоко. При уратных камнях необходимо ограничить потребление мяса, шоколада, крепкого чая и кофе, алкоголя, жареных и острых блюд, бобовых (фасоль, горох, арахис). Рекомендуются варёное мясо птицы, варёная рыба, молоко, огурцы, капуста.

Также частенько исключаются копчёности, щелочные минеральные воды, цельное молоко, кисломолочные продукты, пряности, стоит ограничить себя в употреблении картофеля, тыквы, ягод, зелёных овощей, творога, сыра, брынзы. Рекомендуются хлеб, мясо птицы, зелёные яблоки, груши, сало, растительные жиры, квашеная капуста, брусника, красная смородина, отвар шиповника. Но всё это определяется только после проведения необходимых процедур и определения типа заболевания и характеристики камней.

Наиболее частым осложнением камней в почках является их движение, выход за пределы лоханки в мочеточник и преграждение оттока мочи из чашечно-лоханочной системы, что может привести к угнетению функции самой почки и развитию в ней воспалительного процесса. В таких случаях медикаментозная (антибактериальная и противовоспалительная) терапия малоэффективна. Несвоевременное обращение к врачу может привести к серьёзным последствиям. После осмотра и общения с пациентом врач назначит определённое обследование или порекомендует госпитализацию в стационар для лечения.

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По инф. argumenti.ru



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