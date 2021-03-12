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Как обнаруживают и лечат рак груди?
|Агнесса Ли
|12 Марта 2021 г.
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Онкологические заболевания – это печальная реальность нашего времени. Ежегодно более пятисот тысяч жителей России становятся пациентами онкологов.
Одним из распространенных видов опухолей является рак молочных желез. И хоть существуют надежные способы выявить эту патологию на ранней стадии, до сих пор, огромное количество женщин попадают к врачам гораздо позже, чем нужно. Есть эффективные способы лечения рака груди, но если время упущено, то самые последние достижения медицины и лучшие врачи могут оказаться бессильны.
Многие женщины и мужчины, столкнувшиеся с нехорошим диагнозом, обращаются к специалистам израильской клиники Лисод10. Там врачи имеют большой опыт борьбы не только с раком груди, но и другими онкологическими заболеваниями.
Уже сейчас разрабатываются методики, которые позволят определять рак груди просто по анализу крови за несколько лет до появления первых симптомов. Такой тест, безусловно, будет настоящим прорывом в диагностике. Но пока самым надежным способом определить наличие опухоли на ранней стадии остается компьютерная маммография. Женщинам старше сорока лет нужно проходить ее раз в год, так как именно с этого возраста резко возрастает риск появления опухолей. Маммография позволяет обнаружить даже очень маленькие новообразования, которые можно полностью устранить.
Многих женщин, узнавших о своем диагнозе, страшит операция, так как они боятся лишиться груди. Но в современной хирургии врачи стараются максимально сохранить молочную железу и часто это возможно, благодаря эффективным методам лечения. Но даже если полное или частичное удаление груди необходимо, то потом возможна восстанавливающая операция.
У каждого вида онкологии есть свои факторы риска. Есть и общие для разных видов опухолей, к таким относятся, например, курение, злоупотребление алкоголем и ожирение, гиподинамия, неправильное питание с избытком простых углеводов, трансжиров и переработанного красного мяса
Для рака груди есть и свои, специфичные провоцирующие факторы: отказ от грудного вскармливания, длительный прием гормональных контрацептивов, отсутствие беременностей.
Кроме того, женщинам следует знать, что к злокачественным опухолям груди есть наследственная предрасположенность, обусловленная генетическими мутациями. Это можно заподозрить, если в семье у нескольких родственников был рак груди.
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