ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Сколько шагов продлевают жизнь? Ученые точно подсчитали
2021-03-03-06-54-34
Подсчитано необходимое количество шагов в день для долголетия.
«Тихий инсульт» — как это выглядит?
2021-02-10-12-13-37
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.
Есть такие симптомы? Надо срочно к врачу
11
Названы признаки "тихого" тромбоза.
Всего несколько минут в день — и глаза начнут лучше видеть
2021-02-24-16-47-47
Улучшить зрение можно с помощью простой гимнастики, которая отнимает нескольких минут в день, считает врач-офтальмолог из Японии Руи Хирамацу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как обнаруживают и лечат рак груди?
Агнесса Ли   
12 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Онкологические заболевания – это печальная реальность нашего времени. Ежегодно более пятисот тысяч жителей России становятся пациентами онкологов.

Как обнаруживают и лечат рак груди?

Одним из распространенных видов опухолей является рак молочных желез. И хоть существуют надежные способы выявить эту патологию на ранней стадии, до сих пор, огромное количество женщин попадают к врачам гораздо позже, чем нужно. Есть эффективные способы лечения рака груди, но если время упущено, то самые последние достижения медицины и лучшие врачи могут оказаться бессильны.

Многие женщины и мужчины, столкнувшиеся с нехорошим диагнозом, обращаются к специалистам израильской клиники Лисод10. Там врачи имеют большой опыт борьбы не только с раком груди, но и другими онкологическими заболеваниями.

Уже сейчас разрабатываются методики, которые позволят определять рак груди просто по анализу крови за несколько лет до появления первых симптомов. Такой тест, безусловно, будет настоящим прорывом в диагностике. Но пока самым надежным способом определить наличие опухоли на ранней стадии остается компьютерная маммография. Женщинам старше сорока лет нужно проходить ее раз в год, так как именно с этого возраста резко возрастает риск появления опухолей. Маммография позволяет обнаружить даже очень маленькие новообразования, которые можно полностью устранить.

Многих женщин, узнавших о своем диагнозе, страшит операция, так как они боятся лишиться груди. Но в современной хирургии врачи стараются максимально сохранить молочную железу и часто это возможно, благодаря эффективным методам лечения. Но даже если полное или частичное удаление груди необходимо, то потом возможна восстанавливающая операция.

У каждого вида онкологии есть свои факторы риска. Есть и общие для разных видов опухолей, к таким относятся, например, курение, злоупотребление алкоголем и ожирение, гиподинамия, неправильное питание с избытком простых углеводов, трансжиров и переработанного красного мяса

Для рака груди есть и свои, специфичные провоцирующие факторы: отказ от грудного вскармливания, длительный прием гормональных контрацептивов, отсутствие беременностей.

Кроме того, женщинам следует знать, что к злокачественным опухолям груди есть наследственная предрасположенность, обусловленная генетическими мутациями. Это можно заподозрить, если в семье у нескольких родственников был рак груди.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

 