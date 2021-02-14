Горло болит и никак не проходит? Это вам к врачу надо

У моего супруга уже несколько месяцев болит горло. Иногда боль отступает. Но хриплость в голосе остаётся. А потом неприятные болевые ощущения возвращаются. Муж не идёт к врачу и считает, что само всё пройдёт. Однако все близкие настаивают, что надо идти к специалисту. Тем более что, насколько известно, такое состояние может привести к опасным последствиям. Какие есть заболевания горла? Может, узнав о них, близкий человек изменит своё решение. Елена Пискарёва, Нижний Новгород

Боль в горле — крайне неприятный симптом, с которым хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Она бывает довольно разной: от першения и саднения до острых проявлений. При этом опытный врач уже по одному только этому симптому может предположить, что с его пациентом.

Как утверждают специалисты, болеть может что угодно: и задняя стенка глотки, и нёбные миндалины, и гортаноглотка, и носоглотка, и надгортанник с корнем языка. Главное — понимать, что есть разница в ощущениях при той или иной локализации патогенных микроорганизмов.

Так, один из вариантов болезненности в области горла — боль, усиливающаяся при глотании. При этом она не резкая, а скажем так, «разлитая», а при проглатывании и сглатывании усиливается. Тут врачи обычно говорят про наиболее распространённую причину: острый фарингит — когда человек переохладился, выхолодил заднюю стенку глотки и она воспалилась. Можно подойти к зеркалу, подсветить фонариком и увидеть по задней стенке красноту. И эта краснота будет также разлита по всей задней стенке.

Как считают оториноларингологи, если человек будет игнорировать такую ситуацию и не станет лечиться, то болезнь может перейти в хроническую стадию. Тогда боль также поменяется. Вместо острой боли при глотании появится ощущение сухости задней стенки, её полной пересушенности, тогда же будут ощущаться саднение, першение, жжение, может появиться желание что-то выпить или даже закапать масляные капли в нос, чтобы смягчить стенку глотки.

Ещё один вариант боли появляется, когда, например, удаляют нёбные миндалины или если у человека есть проблемы с носом, которые приводят к ночному храпу и тому, что во время сна у него постоянно открыт рот. Как считают специалисты, из-за постоянного пересушивания задней стенки глотки слизистая перестаёт работать так, как нужно.

Также может быть проблема, когда появляются неприятный запах изо рта, слабость, вялость и боль в горле ноющего характера, дискомфорт в горле. Так выглядят симптомы хронического тонзиллита или его обострения. В этом случае боль и дискомфорт проявляются не по центру глотки, а локализуется по бокам: справа и слева. Также на фоне такой боли поднимается температура до 37, 5°С. При этом будут видны и пробки в миндалинах. Они выглядят как небольшие белые творожистые крупинки.

Если боль в горле нестерпимая и резкая, температура подпрыгивает выше 38, 5, а при осмотре видно алое горло, очень болезненное, то тут с большой долей вероятности речь идёт об острой катаральной ангине. В этом случае боль порой даже не позволяет проглотить слюну, вследствие чего она начинает просто течь изо рта. Тут наблюдение врача и лечение просто необходимы!

Когда же проявляется охриплость голоса, это указывает на то, что воспаление перешло с ротоглотки чуть ниже, в гортань. Острое воспаление гортани вызывает острый ларингит. При этом необязательно недуг будет сопровождаться полным отсутствием голоса (афония), также может быть и дисфония, то есть изменение, охриплость. Здесь на фоне неполного смыкания связок будет проявляться боль. Но она будет локализоваться не на уровне нёба или по задней стенке глотки, а чуть ниже, на уровне шеи.

Ларингит тоже обязательно надо лечить. Если этого не сделать, то воспалительные явления могут и уйти, а вот охриплость останется. Голосовые связки застрянут в таком состоянии, и человек всегда будет хрипеть или сипеть.

Если же боль присутствует в районе надгортанника и сопровождается удушьем, то речь, скорее всего, идёт об эпиглоттите.

Дело в том, что надгортанник — это некая заслонка, лепесток, который закрывает вход в трахею и, например, во время питья или проглатывания пищи защищает орган от попадания воды и еды дальше в трахею лёгкие и бронхи. Но есть ситуации, когда происходят сбои. Такое бывает на фоне снижения иммунитета, во время сильной жары или при травме.

Во всех этих случаях надгортанник может воспаляться и ощутимо увеличиваться в размерах. Появляются удушье, сдавливающая боль не на уровне ротоглотки, а чуть ниже, ощущение нехватки воздуха. В такой ситуации требуется терапия. Обычно назначают антибиотики, но решать вашему лечащему доктору. К тому же бывают ситуации, при которых развивается абсцесс надгортанника: это уже гнойный процесс, когда требуются вскрытие гнойного образования и его прочистка.

Есть и ещё один неприятный момент — воспаление корня языка. На нём есть язычная миндалина, являющаяся частью лимфоидной ткани. Иногда корень языка может воспаляться сам по себе. Тогда развивается язычная ангина. Температура в данном случае такая же высокая, как и при обычной ангине, но человек ощущает боль на уровне языка, но не кончика и не с боков, а в самой глубине.

При любых заболеваниях не следует заниматься самолечением, поскольку оно может навредить. И серьёзно. А это значит, что при ощущении боли в горле обязательно требуются очный осмотр и назначение адекватной терапии.

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