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Если ломит все тело, пора к врачу
По инф. argumenti.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Врач Бочарова объяснила, на какое заболевание указывает ломота в теле.

Если ломит все тело, пора к врачу

Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Всемирной аллергологической организации (WAO) Ксения Бочарова рассказала, о чем может сигналить ломота в теле без температуры. По ее словам, это первый признак аутоиммунного ревматического заболевания.

«Причиной ломоты, в частности, может быть ревматоидный артрит. Это аутоиммунное ревматическое заболевание пока неизвестной этиологии. Оно характеризуется эрозивным артритом (синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов», — пояснила она.

Бочарова отметила, что есть определенные факторы, которые служат «пусковым моментом» болезни: инфекции, переохлаждение, травмы, длительное пребывание на солнце и стресс. Она добавила, что утром у человека появляется ощущение скованности в суставах (как будто вы надели тугие кожаные перчатки и не можете согнуть кисть в кулак), продолжительностью более одного часа.

«Симптомы держатся более 3–6 недель, беспокоят ежедневно и не проходят после приема обезболивающих и противовоспалительных препаратов», — уточнила эксперт.

Медик призвала незамедлительно обращаться за помощью к ревматологу, чтобы тот назначил необходимые анализы и лечение.

По инф. argumenti.ru

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