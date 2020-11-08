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Эксперт: «Антибиотики не помогают при COVID-19»
По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России.

Эксперт: «Антибиотики не помогают при COVID-19»

В России выросло потребление антибиотиков. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова. При этом эксперт напомнила про бесполезность таких лекарств при лечении коронавирусной инфекции.

«Антибиотики не помогают при COVID-19. Эти противомикробные препараты эффективны против бактерий или грибков, но не против вирусов, живущих внутри клеток», — цитирует РИА Новости представителя Минздрава.

В ведомстве отметили, что уже со следующей недели пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства. Норматив, по которому были рассчитаны средства, значительный — более 7,8 тысяч рублей на пациента. Потребности каждого региона в препаратах определяли совместно с региональными властями и медиками.

Не заниматься самолечением и не принимать бесконтрольно антибиотики ранее призвал россиян и врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ, акцентировал иммунолог.

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