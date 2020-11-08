Эксперт: «Антибиотики не помогают при COVID-19»

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России.
В России выросло потребление антибиотиков. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова. При этом эксперт напомнила про бесполезность таких лекарств при лечении коронавирусной инфекции.
«Антибиотики не помогают при COVID-19. Эти противомикробные препараты эффективны против бактерий или грибков, но не против вирусов, живущих внутри клеток», — цитирует РИА Новости представителя Минздрава.
В ведомстве отметили, что уже со следующей недели пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства. Норматив, по которому были рассчитаны средства, значительный — более 7,8 тысяч рублей на пациента. Потребности каждого региона в препаратах определяли совместно с региональными властями и медиками.
Не заниматься самолечением и не принимать бесконтрольно антибиотики ранее призвал россиян и врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ, акцентировал иммунолог.
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Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.
Основная защита от коронавируса — естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о том, можно ли повторно переболеть коронавирусом.
В холодное время года, особенно в период активного распространения вирусов, организму часто не хватает полезных веществ, которые как раз помогают противостоять «сезонным» заболеваниям. Один из самых лучших продуктов с точки зрения укрепления иммунитета — авокадо.
Делюсь весьма деликатной проблемой. Стал испытывать неприятный запах во рту. Причём не только утром, после пробуждения (такое случалось и раньше), но и в течение дня. Хотя гигиену соблюдаю. И зубы чищу по два раза и даже потом прохожусь по ним ниточкой. Кариеса или других проблем с зубами у меня нет. Стоматолог смотрел. Мне говорят, что это может свидетельствовать о других проблемах. У меня бывает обострение гастрита, особенно весной и осенью. Может от этого быть неприятный запах? Олег Сологубов
Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил эффективность ношения масок при минусовой температуре. По его словам, в ней может быть некомфортно на улице, но в помещении она необходима.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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