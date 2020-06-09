Дерматологи в тревоге: у людей участились проблемы с кожей

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Дерматолог: После введения масочно-перчаточного режима пациенты приходят с болезнями, которых мы давно не видели.
Перчатки и маски могут спровоцировать появление аллергии и кожных инфекций
Жители Петербурга стали чаще обращаться за помощью к врачам-дерматологам. Об этом сообщил профессор Военно-медицинской академии им. Кирова Алексей Сухарев. По его словам, из-за масочно-перчаточного режима участились проблемы с кожей.
«Народ у нас, как выяснилось, вполне законопослушный — многие ходят в масках и перчатках. Не прошло и месяца с того момента, как они их надели, а у нас уже появились пациенты с проблемами, вызванными этим режимом: для их возникновения достаточно двух-трех недель, — сказал Сухарев. — Это дерматиты (контактный дерматит), аллергический дерматит (аллергический контактный дерматит), а также микробные и грибковые поражения кожи кистей и межпальцевых складок — кандидозы, например. За аллергическим дерматитом следует профессиональная экзема, из-за которой кожа рук оказывается незащищенной. Легко присоединяется вторичная инфекция, которая может привести к возникновению микробной экземы. В дальнейшем и микробная и профессиональная экзема переходят в так называемую истинную экзему».
Дерматолог сказал, что перчатки, которые должны предохранять граждан от заражения COVID-19 «ни от чего не защищают».
«Если использовать их как одноразовые и недолго, то, да, защитят окружающих — от распространяемых нами микробов и нас — от инфекции, которая есть на поверхностях предметов, до которых мы дотрагиваемся. Но давайте вспомним, для чего мы должны держать в чистоте руки: чтобы при рефлекторных прикосновениях к лицу не перенести на него инфекцию. Человек, надев перчатки, будто бы получает индульгенцию, забывает об этом и в грязных перчатках трогает его еще больше. Кроме того, люди снимают-надевают одни и те же перчатки несколько раз: в один магазин вошли — надели-сняли, в другой — надели-сняли, а руки при этом касаются, в том числе наружной — потенциально инфицированной части перчаток. Потом положили в карман до следующего выхода на улицу. В итоге защита превращается в потенциальную угрозу», — отметил врач.
Он уверен, что обработка рук антисептиком намного эффективнее.
Вред коже наносят не только перчатки, но и маски.
«Носители масок — тоже наши пациенты, причем не потенциальные, а уже реальные, — рассказал профессор. — Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией — стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина — маска».
Сухарев подчеркнул, что носить маски надо в местах, где они действительно нужны. «Не нужно их надевать, когда вы едете в одиночестве в машине, когда идете по улице. Это даже вредно: она затрудняет дыхание, провоцирует стафилококковые и стрептококковые поражения кожи, — считает он. — И еще: многоразовые маски, давайте скажем честно, не защищают от вирусов, впрочем, как и гигиенические одноразовые. Маски надевают, чтобы не дышать и не чихать на окружающих, а не для того, чтобы защититься от вдыхаемого воздуха».
Врач добавил, что маска может стать как раз причиной инфекционного заболевания, не обязательно связанного с коронавирусом, «если носить ее формально, чтобы выполнить требования».
Напомним, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в российских регионах введен масочно-перчаточный режим.
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