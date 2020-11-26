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Дерматолог объяснил, что успокоит кожу рук
По инф. argumenti.ru   
26 Ноября 2020 г.
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Врач-дерматолог Едемский назвал крем для рук, который позволит вывести кожу из «состояния войны».

Дерматолог объяснил, что успокоит кожу рук

Врач-дерматолог Алексей Едемский заявил, что кожа рук из-за холодного времени года и пандемии новой коронавирусной инфекции находится в «состоянии войны». По его словам, минусовые температуры и центральное отопление в домах ведут к отрицательным последствиям.

«В помещение зашли — кожа начинает пересыхать из-за центрального отопления, а вышли на улицу — кожа пересыхает из-за минусовых температур… Когда человек каждый час моет руки, натирает их антисептиками и обезжиривает, то кожа постоянно находится в состоянии войны. Она постоянно пытается восстановиться, но это ей не удается, поскольку изо дня в день агрессивные среды наносятся на кожу рук», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Едемский отметил, что отказываться от антисептиков не нужно, но, чтобы кожа «вышла без потерь» из «состоянии войны» ее следует постоянно увлажнять, например, кремом для рук.

«… надо использовать плотные защитные кремы по типу эмолентов. Эти средства обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из нее. Учитывая, что кожа и так иссушена и повреждена, надо обращать внимание, чтобы состав крема был максимально простым. Чем больше компонентов, чем сложнее крем, тем больше вероятность, что вот эта пересохшая, чувствительная кожа отреагирует на какой-либо из компонентов негативно аллергией», — рекомендует эксперт.

По инф. argumenti.ru

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