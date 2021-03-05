Человечество глохнет? Таковы прогнозы ученых...

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ВОЗ спрогнозировала потерю слуха для четверти населения Земли к 2050 году.
Четверть населения Земли к 2050 году будет испытывать проблемы с полной или частичной утратой способности слышать. Чтобы не усугублять ситуацию, правительствам следует инвестировать в профилактические мероприятия и предоставление нуждающимся лечебной помощи. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, приуроченном к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, отмечаемому 3 марта.
«Около 2,5 миллиарда человек в мире, или каждый четвертый житель, к 2050 году будут испытывать определенную степень потери слуха. Не менее 700 миллионов из них будут нуждаться в лечении и других услугах реабилитации, если не предпринять никаких действий», — цитирует ТАСС выдержки из документа.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что при отсутствии лечения потеря слуха может драматически сказаться на способности человека к коммуникации, обучению, на возможности зарабатывать и на психическом здоровье людей. Подготовленный доклад «подчеркивает масштаб проблемы, а также предлагает решения», — констатировал глава организации.
В документе говорится о значительном разрыве в уровне развития отоларингологии в богатых и бедных странах. В 78% государств с низкими доходами на душу населения на миллион жителей приходится в среднем менее одного врача-отоларинголога.
Эксперты обратили внимание на необходимость инвестиций в расширение доступа населения к лечению. В ВОЗ подсчитали, что каждый доллар, израсходованный на эти цели, принесет странам почти 16-кратную окупаемость.
Ранее врач-отоларинголог Пётр Белиогло рассказал, что повышенный шумовой фон может оказать негативное влияние на организм, в частности у человека может произойти потеря слуха. Он отметил, что повышенный уровень шума может фиксироваться в мегаполисах, в частности возле оживлённых магистралей города.
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