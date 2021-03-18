Боли в коленях: в чем причина и как это лечить?

Уже пару лет меня мучают боли в колене. При этом никаких травм я не получал. Каких-то растяжений тоже не было. Да и плоскостопием, которым объясняют множество подобных недомоганий, тоже не страдаю. Знакомые говорят, что это возрастное. Но мне всего 48 лет, и такого объяснения для любого недуга, как возраст, я, честно говоря, не понимаю. Неужели всё можно списать на цифры в паспорте? И почему на самом деле болят колени? Иван Кузнецов, Вологда

Вопрос «почему болят колени?» мучает многих людей. Причины таких болей разнообразны и далеко не всегда лежат на поверхности. Самые частые ответы на этот вопрос звучат так — чрезмерные физические нагрузки, травма или просто возраст. Сразу ответим автору вопроса: грешить только на последний фактор действительно глупо. Уже давно известно, что колени могут беспокоить как юношу, так и дедушку.

— Колено несёт на себе вес практически всего тела (кроме стоп и голеней), при этом оно подвижно и участвует в каждом движении ног, — говорит врач-ортопед Андрей Харев. — Как показывает практика, у большинства людей с симптомом «боль в колене» обнаруживалась травма копчиково-крестцовой области. При этом пациентам ставили следующие диагнозы: остеоартроз, пояснично-крестцовый остеохондроз, артрит, нарушение местного кровообращения. Конечно, все эти диагнозы имели место быть, но вопрос в том, что они являлись не самостоятельными заболеваниями, а следствиями ранее перенесённой травмы.

Дело в том, что, по мнению ряда медиков, сильный удар провоцирует смещение копчика и крестца. За ними разворачиваются бедренные и тазовые кости, из-за чего становится несимметричной нагрузка на коленные суставы. В нормальном состоянии суставы должны двигаться по определённым осям и с определённой нагрузкой. Из-за травмы нагрузка на колени распределяется неравномерно, следовательно, срок службы суставов сокращается довольно быстро. Из-за такого смещения человек зачастую испытывает боль не в обоих коленях сразу, а в одном. Бывает, что боль возникает поочерёдно. Наличие у пациента сколиоза ещё более усугубляет ситуацию.

— Иногда говорят, что плоскостопие вызывает боль в суставе, — продолжает Харев. — Стоит сразу развенчать этот миф. Будь это сколиоз или плоскостопие, они, как и боли в коленях, являются следствием травмы, которую человек получил при рождении. Случается так, что, когда люди начинают корректировать стопу ортопедической обувью или стельками, боль в коленях может усилиться. Причина в том, что нагрузка снимается со стоп и переходит на бёдра, голени, поясницу.

Также колени могут болеть из-за изменения качества связок. Они могут быть ослаблены в первую очередь из-за дефицита витамина D (в наших широтах это частое явление, так как солнца, увы, недостаточно), при эндокринных проблемах, снижении функции щитовидной железы, дисфункции печени и желчевыводящих путей, а также при системных заболеваниях — подагре, остеопорозе или ревматоидном артрите.

Кроме того, очень важно беречь ноги от переохлаждений. Не зря существует одна очень старая пословица: держи ноги в тепле. Это проверенное временем и нашими предками наставление. Следовать ему — значит сохранить своё здоровье. Это касается не только взрослых, например бабушек, носящих тёплые носки даже летом. Чем раньше человек осознает важность этой рекомендации, тем здоровее будут суставы. Поэтому следует постоянно помнить, что ноги, в частности колени, не должны ни в коем случае переохлаждаться.

Огромное значение имеет и то, в какой обуви мы ходим. Неудобная некачественная обувь в прямом смысле калечит нас, нашу опорно-двигательную систему. Поэтому нельзя жалеть время и средства на поиск и приобретение комфортной обуви, в которой нога будет чувствовать себя свободно, обуви, не натирающей и не сжимающей стопу.

Не следует и слепо доверять рекламе, где говорится, что от дискомфорта в коленях легко может спасти любая обезболивающая мазь. Схема «помазал — всё прошло» обычно даёт сбой, ведь наше тело устроено сложнее, чем может показаться на первый, особенно неискушённый взгляд. Все части в организме взаимосвязаны, и причина боли в одном органе может крыться в другом месте. Более того, при самолечении можно нанести гораздо больше вреда и серьёзно ухудшить своё состояние.

— При болях в коленях важно не усугублять ситуацию, поэтому я не рекомендую выполнять физические упражнения, если они вызывают какой-либо дискомфорт в проблемной области, — поясняет Андрей Харев. — Неплохую эффективность могут показать и специальные упражнения (кстати, их в качестве профилактики могут выполнять абсолютно все). При этом сразу подчеркну, что они не устраняют причину болей, не исправляют механические проблемы и качество тканей! А лишь немного улучшают состояние, активизируют кровоток, повышают эластичность связок. Их смысл не в нагрузке, а в лёгких многократных движениях с умеренной и комфортной для вас амплитудой.

Наконец, для стабилизации коленного сустава можно использовать ортезы или наколенники. Но следует помнить, что надевать их нужно на обе ноги, так как при ограничении одного сустава нагрузка автоматически переносится на другую ногу, и в скором времени начнёт страдать и здоровое колено.

Также важно не затягивать с визитом к врачу, чтобы установить точную причину боли (она, как сказано выше, может быть очень разнообразной) и вовремя начать лечение. Только установив причину возникновения данного симптома, можно назначить и провести правильное лечение. Но можно проводить и профилактику, чтобы болей не было. Прежде всего путём выполнения некоторых упражнений.

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