Берегите голову!

Главная функция печени среди множества других — это выведение из организма токсических веществ и нейтрализация воздействия на него агрессивных внешних факторов. За сутки печень фильтрует в среднем около 2000 л...
Прогулки без шапки, постоянные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также употребление мороженого могут спровоцировать переохлаждение головы. Такая простуда опасна развитием менингита, конъюнктивита (что грозит воспалением лицевого и тройничного нерва), предупредила врач-иммунолог Анна Шуляева.
По словам специалиста, пропустить симптомы простуды головы невозможно. Пострадавшие от него часто отмечают похожую на мигрень боль с болезненностью в голове вплоть до области корней волос. Это может осложняться повышенной температурой, болями при попытках посмотреть на свет, ломотой в теле и общей слабостью. В этой ситуации самолечение недопустимо.
В качестве профилактики рекомендуется выбирать одежду по погоде и лишний раз «не травмировать» иммунитет вредными привычками и плохим питанием.
— Для укрепления защитных сил организма можно использовать и витаминотерапию — только ее предварительно нужно согласовать с врачом, чтобы принимать именно те микроэлементы и полезные вещества, которые нужны вам в этот период времени, — объяснила врач.
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Прогулки без шапки, постоянные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также употребление мороженого могут спровоцировать переохлаждение головы. Такая простуда опасна развитием менингита, конъюнктивита (что грозит воспалением лицевого и тройничного нерва), предупредила врач-иммунолог Анна Шуляева.
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